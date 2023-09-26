В день его рождения: Мадонна показала редкие фото приемного сына Дэвида

На днях приемный сын певицы Мадонны Дэвид Чиконне-Ричи отпраздновал совершеннолетие. В день рождения парня звездная мама показала его редкие фото в инстаграмм-сторис.

Певица сделала коллаж, где вставила фотографию, когда он был еще маленьким и его новое фото. Таким образом, Мадонна поздравила Дэвида с праздником.

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Мадонна показала своего приемного сына Дэвида

На первом кадре малыш сидит в синей футболке и играет с игрушкой, тогда как вторая фотография была сделана в автомобиле. Дэвид позировал со стильной прической, в очках и в джинсовой куртке. К тому же он дополнил свой образ украшениями.

С 18-м днем рождения, король Дэвид,

– отметила под фото знаменитость.



Мадонна показала приемного сына Дэвида / Скриншот с инстаграмм-сторис

Что известно о детях Мадонны: главное

Лурдес Лорен является старшей дочерью исполнительницы. Она появилась на свет 14 октября 1996 года в браке певицы с Карлосом Леоне. Девушка стала моделью и актрисой.

В следующем браке с британским режиссером Гаем Ричи Мадонна родила сына, которого звездные родители назвали Рокко. 11 августа 2023 года ему исполнилось 23 года. Парень, как и мама, интересуется музыкой и активно занимается спортом.

Кроме того, звезда усыновила 4 детей – мальчика Дэвида Банду, девочку Чифундо Мерси и близнецов Стеллу и Эстер.