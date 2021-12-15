Мадонна показала редкое фото старшего сына от брака с Гаем Ричи

Американская певица Мадонна редко показывает старшего сына Рокко. После развода он сначала жил с мамой, но затем переехал в Британию. На днях звезда показала новые фото Рокко.

Американская певица Мадонна часто показывает в инстаграме своих детей. Однако один из ее сыновей – 21-летний Рокко почти не появляется в блоге звездной мамы.

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Мадонна показала сына

Знаменитость на днях опубликовала кадры своего сына Рокко. Перед камерой молодой человек позировал в джинсах и белой футболке. Рокко позировал с напитком в руках и стоял позади спорткара.

Парень не прочь появляться на странице Мадонны, поэтому такие же фото обнародовал и в своем инстаграме.



Редкие фото сына Мадонны / Фото из инстаграма звезды



Редкие фото сына Мадонны / Фото из инстаграма звезды



Редкие фото сына Мадонны / Фото из инстаграма звезды

Что известно о сыне Мадонны

В 2000 году Мадонна вышла замуж за английского режиссера Гая Риччи. В том же году появился их общий сын – Рокко.

Через 8 лет звездные супруги официально развелись. Рокко сначала жил с мамой, но впоследствии переехал к отцу, который в то время жил в Великобритании.

Рокко еще ищет свои таланты, но работает моделью. Летом он снялся в фотосессии для журнала The Rake.

, что в отличие от Рокко, сыновья артистки Бритни Спирс не хотят, чтобы их фото были в блоге звездной мамы. Они хранят свою приватность, но иногда могут согласиться на публикацию.