Проявление эйджизма, – Мадонна эмоционально ответила на критику ее внешности после Грэмми-2023

Американская певица Мадонна была одной из гостей Грэмми-2023. Фото Мадонны разлетелись прессой: ее раскритиковали из-за изменений во внешности. Но звезда не смолчала и резко ответила хейтерам.

64-летняя певица Мадонна продолжает появляться на светских событиях, работать над музыкальной карьерой и появляться в провокативных образах, за что была известна на протяжении популярности. Она стала гостьей Грэмми-2023, объявив победу Сэма Смита и Ким Петрас.

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Мадонна ответила хейтерам

Артистка опубликовала эмоциональное сообщение, в котором призналась, что имела честь представить победителей. Ведь их достижение стало рекордным – Ким Петрас – это первая женщина-трансгендер, получившая золотой граммофон. Мадонна пожаловалась, что вместо привлечения внимания к ее речи на Гремми, СМИ и зрители обсуждали ее лицо.

Вместо того чтобы сосредоточиться на том, что я сказала в своей речи, а именно о благодарности за бесстрашие таких артистов, как Сэм и Ким, многие решили поговорить только о моих фотографиях крупным планом, сделанных фотографом камерой с длинным объективом. Она уродует любое лицо!

– написала Мадонна.

Кадры Мадонны из Грэмми-2023:

, после Грэмми-2023 сетью разлетелись фото лица Мадонны. Пользователи и пресса отмечались не всегда толерантными комментариями о ее внешнем виде, сравнивали с персонажем из фильмов ужасов и критиковали из-за пластических операций и изменений во внешности, которые многим показались неудачными.

"Снова я столкнулась с ярким проявлением эйджизма и мизогинии, которые пропитали наш мир. Мир, который отказывается уважать женщину старше 45 лет и хочет наказать ее, если она остается волевой, трудолюбивой и авантюрной".

Я никогда не извинялась ни за свои творческие решения, ни за то, как я выгляжу или одеваюсь. И я не буду начинать. Меня унижали медиа с начала карьеры, но я понимаю, что все это испытание. Я счастлива стать первопроходцем, чтобы всем женщинам после меня было легче в ближайшие годы,

– добавила Мадонна.

Артистка подытожила, что будет продолжать подрывное поведение, противостояние патриархата и наслаждаться жизнью.

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