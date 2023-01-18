Мадонна устроила откровенную игру с друзьями и объявила о масштабном туре к 40-летию карьеры

Американская звезда Мадонна анонсировала масштабный концертный тур по случаю ее 40-летней карьеры в музыке. О своих планах певица объявила оригинально: удалила сообщения из инстаграма и устроила провокационную игру.

Американская певица Мадонна находится на сцене и в музыкальной индустрии уже около 40 лет. По случаю юбилейной даты звезда решила устроить большой тур с ее легендарными хитами.

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Мадонна анонсировала большой тур

Мадонна проведет около 35 концертов – первым будет выступление в Ванкувере в Канаде. Тур Celebration Greatest Hits официально начнется 15 июля.

Я очень рада исполнить как можно больше песен, надеясь подарить своим поклонникам то шоу, которого они так долго ждали.

– поделилась Мадонна в The Guardian.



Юбилейный тур Мадонны / Фото из инстаграма

О масштабном концертном туре артистка объявила оригинально. Она удалила все сообщения со страницы в инстаграме и оставила всего три публикации – два фото с постером концертов и видео.

В нем звезда показала вечеринку, на которую пригласила звездных друзей: актрису Эми Шумер, диджея Diplo, актеров Джека Блэка и Энри Андре. Вместе с ними Мадонна сыграла в провокационную игру "Правда или действие?"

Певица придумывала друзьям провокационные и откровенные задачи, а в конце с вызовом провести масштабный тур товарищи обратились к ней. "Да, черт возьми", – ответила Мадонна.

Как Мадонна объявила о туре:

Заметим, что Мадонну давно не видели на грандиозных сольных концертах. Она отменяла выступления из-за проблем со здоровьем и пандемии в Америке.

Мадонна является одной из мировых знаменитостей, поддерживающих Украину. Она призвала оказать гуманитарную помощь, а в апреле присоединялась к онлайн-митингу "Встань за Украину". На нем были и другие селебритиз – Билли Айлиш, Хью Джекман, Элтон Джон, Крис Рок и другие.