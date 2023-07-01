"Остается прикованной к постели": СМИ сообщили подробности самочувствия Мадонны

Несколько дней назад Мадонна была выписана из больницы. Но дома ее самочувствие не сильно улучшилось. СМИ поделились некоторыми деталями о самочувствии певицы.

Певица, подхватившая серьезную бактериальную инфекцию, все еще остается прикованной к постели. Она ощущает слабость. Кроме этого, ее постоянно тошнит.

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Что известно о состоянии здоровья Мадонны

Близкое окружение певицы поделилось, что болезнь продолжает разрушать организм артистки. Вероятно, ей придется перенести мировое турне Celebration Greatest Hits к 40-летию карьеры, которое должно было начаться 15 июля с концерта в Ванкувере в Канаде.

Известно, что исполнительница долгое время скрывала, что плохо себя чувствует. Она очень хочет, чтобы все концерты продолжались по плану. Но пока ни менеджер, ни агент не приняли окончательное решение о переносе тура.

Отметим, что точный диагноз певицы никто не сообщает.

Кто из звезд сейчас имеет проблемы со здоровьем

Юрий Юрченко попал в больницу, поскольку почти полностью потерял слух на одном из последних концертов. Неизвестно, почему это произошло. Музыкант предположил, что причиной могли быть переутомление, акубаротравма, последствия прошедших прилетов. Все ближайшие концерты и важные поездки артист отменил.

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, в субботу 24 июня Мадонну нашли без сознания и доставили ее в реанимацию в больнице Нью-Йорка. Рядом с матерью была ее старшая дочь Лурдес Леон. Несколько дней исполнительница провела в отделении интенсивной терапии.