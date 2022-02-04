На лыжах в белоснежном костюме: Ирина Федишин опубликовала семейное фото из Карпат

Украинская певица Ирина Федишин после гастролей отправилась на отдых в Карпаты. Исполнительница опубликовала семейное фото, сделанное на горе.

Весь январь Ирина Федишин гастролировала по Украине с рождественской концертной программой. После насыщенных дней артистка вместе с родными отправилась в Славское, где отпраздновала 35-летие и покаталась на лыжах.

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Семья Ирины Федишин в Карпатах

В инстаграме знаменитость обнародовала фото, на котором предстала вместе с мужем и двумя сыновьями на горе. Все одеты в лыжные костюмы, на лицах сияют улыбки, так как семья знаменитости обожает это зимнее развлечение.

Ирина даже во время катания на лыжах продемонстрировала идеальный внешний вид. Она предстала перед камерой в белом костюме, шапке, шлеме и варежках. Чтобы комфортно кататься, волосы убрала под головной убор. На лице макияж сделала в коричневых тонах.

"Мы очень любим катание на лыжах", – написала исполнительница под фото.



Ирина Федишин с семьей в Карпатах / Фото с инстаграма певицы

Накануне Ирина рассказала о приключениях в Карпатах. Она вместе со старшим сыном сорвалась с подъемника на горе Тростян. К счастью, никто не пострадал. Через лес и большие сугробы снега артистке и ее сыну пришлось идти пешком к лыжной трассе.