На Львовщине и Ровненщине: Джамала снимает клип с TAYANNA – первые фото

Популярные украинские певицы Джамала и TAYANNA записали дуэтную песню "Моя Земля". Премьера трека состоится в конце августа, а пока звезды снимают фантастический клип. Съемки проходят на Львовщине и Ровненщине.

Похоже, коллаборационизм артистки готовят ко Дню независимости, поэтому в клипе на песню "Моя Земля" покажут живописные уголки Украины.

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Ради красивых кадров Джамала и TAYANNA покинули столицу. Звезды приехали к крепости Таракановский форт, в Ровненской области, а потом отправились на Львовщину в Подгорецкий замок.

Этот клип стоило придумать хотя бы для того, чтобы проехаться по таким местам, еще раз влюбиться в Украине, которую до сих пор не знали,

– громко анонсировала Джамала.

По словам победительницы Евровидения-2016 в будущем клипе публика почувствует вайб масштабных фестивалей Coachella, Burning man, Sziget.

Образы Джамалы и TAYANNA для совместного клипа

Певица показала первые образы из клипа, которые для них с TAYANNA создали украинские дизайнеры – Лилия Литковская и Кристина Бобкова, которая основала бренд BOBKOVA.

Джамала примерила образ, который идеально подойдет для сафари – широкие песчаные брюки, которые опоясал поясом со змеиным принтом, топ цвета хаки на одно плечо и панаму оливкового оттенка.

Для появления в другой локации победительница Евровидения-2016 выбрала нестандартные широкие джинсы с высокой талией и разрезами на бедрах, белый топ в рубчик, резиновые сапоги и многочисленные аксессуары.

Тогда как TAYANNA засветила всего один look – светлые брюки с оригинальной завязкой на талии, темно-зеленую рубашку с вышивкой, под которую надела на белый бюстгальтер, и соломенную шляпу.

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Напомним, публику ожидает еще одна грандиозная премьера. Тина Кароль и группа KAZKA записали совместную песню, которую презентовали на концерте "Вечер премьер". В дуэте они спели о любви на украинском.