Сестры записали ролик сидя на траве на фоне живописного пейзажа. Похудевшая Джамала позировала в черном наряде – коротком топе и брюках с высокой талией, а Эвелина – в широкой платье с разноцветным принтом. Как призналась победительница "Евровидения-2016", съемки проходили в безумную жару, +41 градус.

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Как мы развлекаемся? В любой непонятной ситуации – поем,

– с юмором отметила Джамала.

Артистка поделилась, что они спели турецкую народную песню о любви – Taridam Deledim. К тому же она похвасталась сестрой Эвелиной, которая открыла собственную детскую академию в Стамбуле.

За считанные часы видео, на котором Джамала спела с сестрой, посмотрели более 40 тысяч пользователей инстаграма. Певиц засыпали комплиментами: