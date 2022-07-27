Родители Кузьмы приглашают: во Львове состоится концерт "Шампанські очі 20"

Родители Кузьмы приглашают на концерт "Шампанські очі 2.0" всех любителей творчества сына. Где и когда состоится мероприятие – читайте дальше.

17 августа Андрею Кузьменко исполнилось бы 54 года. Во Львове в этот день проведут концерт, чтобы почтить память артиста.

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Концерт "Шампанські очі 2.0"

Проект "Шампанські очі" уже стал культовым. Известные украинские артисты исполняют легендарные песни группы "Скрябин", которые неизменно остаются актуальными. В этом году хиты будут исполнять лучшие голоса Львова: Виктор Винник, Зиновий Карач, Павел Пигура, Андрей Капраль, Давид Меладзе и звезды проекта "Команда А" Андрей Залиско, Андриана, Андрей Князь, Артур Боссо и Анна Добрыднева. Это будет происходить в сопровождении симфонического оркестра под руководством Богдана Мочурада.

!FestRepublic, ул. Старознесенская, 24-2617 августа в 19:00от 390 гривен

"Атмосфера, насыщенная энергетикой музыканта, песни которого знают разные поколения, а творческий путь был ярким и по-настоящему уникальным! Гарантировано уютное мероприятие для семьи, друзей и влюбленных. Вечер, на который не стыдно прийти с детьми и родителями. Так что не медлите, потому что билетов на всех не хватит", – говорят организаторы.

Мероприятие проходит под эгидой Львовской областной военной администрации. Часть вырученных средств передадут на нужды ВСУ.



Во Львове состоится концерт ко дню рождения Кузьмы / Фото прессслужбы