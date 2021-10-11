Во Львове открыли мемориальную доску в честь Ивана Вакарчука: фото

В день празднования 360-летия Львовского национального университета имени Ивана Франко во Львове открыли мемориальную доску в честь экс-ректора заведения – Ивана Вакарчука. Отец известного артиста Святослава также был заведующим кафедрой теоретической физики и некоторое время министром образования и науки Украины.

Автором мемориальной доски стал скульптор Владимир Одрехивский и архитектор Владимир Сколоздра. Сын Ивана Вакарчука, лидер группы "Океан Эльзы", поблагодарил художников" за хорошую и искреннюю работу", а также отметил, что "большая честь и гордость иметь такого папу".

Читайте также Очень близкий мне человек, – Вакарчук признался, кому посвятил концерт во Львове

Выдающегося львовянина Ивана Вакарчука не стало 4 апреля 2020 года, он умер на 74-м году жизни. Прощание с Вакарчуком происходило камерно из-за пандемии коронавируса, которая только "набирала обороты" в мире и в Украине. Похоронили известного львовянина на Лычаковском кладбище 5 апреля – там же, где в свое время похоронили Ивана Франко, Маркияна Шашкевича, Соломию Крушельницкую, Владимира Ивасюка и многих других выдающихся украинцев.

Мемориальную доску в честь Вакарчука можно найти в Львове по адресу улица Драгоманова, 12, где расположена кафедра теоретической физики Львовского национального университета имени Франко. Стоит добавить, что в феврале 2021 года ученый совет университета присвоил кафедре теоретической физики имя Ивана Вакарчука.



Мемориальная доска в честь Ивана Вакарчука / Фото 24 канала



Мемориальная доска в честь Ивана Вакарчука / Фото 24 канала

Чтобы почтить память своего покойного отца, Святослав присутствовал на открытии доски, а затем возложил цветы к могиле мужчины, которая размещена на Лычаковском кладбище.



Святослав Вакарчук побывал на могиле своего отца во Львове / Фото из Фейсбука Вакарчука

​К слову Я живу воспоминаниями: Святослав Вакарчук рассказал, как пережил смерть отца

Реакция сети

Поклонники артиста посочувствовали Святославу по поводу потери отца и отметили, что место захоронения Ивана является очень скромным и светлым. В инстаграме фанаты тоже оставили несколько приятных слов: