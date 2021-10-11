Во Львове открыли мемориальную доску в честь Ивана Вакарчука: фото
Источник:фейсбук Святослава Вакарчука
В день празднования 360-летия Львовского национального университета имени Ивана Франко во Львове открыли мемориальную доску в честь экс-ректора заведения – Ивана Вакарчука. Отец известного артиста Святослава также был заведующим кафедрой теоретической физики и некоторое время министром образования и науки Украины.
Автором мемориальной доски стал скульптор Владимир Одрехивский и архитектор Владимир Сколоздра. Сын Ивана Вакарчука, лидер группы "Океан Эльзы", поблагодарил художников" за хорошую и искреннюю работу", а также отметил, что "большая честь и гордость иметь такого папу".
Читайте также Очень близкий мне человек, – Вакарчук признался, кому посвятил концерт во ЛьвовеВыдающегося львовянина Ивана Вакарчука не стало 4 апреля 2020 года, он умер на 74-м году жизни. Прощание с Вакарчуком происходило камерно из-за пандемии коронавируса, которая только "набирала обороты" в мире и в Украине. Похоронили известного львовянина на Лычаковском кладбище 5 апреля – там же, где в свое время похоронили Ивана Франко, Маркияна Шашкевича, Соломию Крушельницкую, Владимира Ивасюка и многих других выдающихся украинцев.
Мемориальную доску в честь Вакарчука можно найти в Львове по адресу улица Драгоманова, 12, где расположена кафедра теоретической физики Львовского национального университета имени Франко. Стоит добавить, что в феврале 2021 года ученый совет университета присвоил кафедре теоретической физики имя Ивана Вакарчука.
Мемориальная доска в честь Ивана Вакарчука / Фото 24 канала
Мемориальная доска в честь Ивана Вакарчука / Фото 24 канала
Чтобы почтить память своего покойного отца, Святослав присутствовал на открытии доски, а затем возложил цветы к могиле мужчины, которая размещена на Лычаковском кладбище.
Святослав Вакарчук побывал на могиле своего отца во Львове / Фото из Фейсбука Вакарчука
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Реакция сети
Поклонники артиста посочувствовали Святославу по поводу потери отца и отметили, что место захоронения Ивана является очень скромным и светлым. В инстаграме фанаты тоже оставили несколько приятных слов:
- "Иду каждый раз к своему папе и возле твоего прохожу... Вечная память. Невероятный был человек!";
- "Светлая память";
- "Очень приятно, когда государство ценит своих гениев. Святослав, вы достойны своего отца";
- "Светлая память вашему папе...";
- "Большая честь иметь такого папу... Обидно, что так рано ушел от нас... Светлая память останется навсегда... Упокой Господи его Душу... А Вы, Святослав, держитесь и берегите маму!";
- "И мы заходили к вашему папе, поздоровались";
- "Святослав, с большим уважением к вашему отцу!";
- "Святослав, поклон и уважение. Всего наилучшего вам. От сердца".