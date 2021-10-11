Автором меморіальної дошки став скульптор Володимир Одрехівський та архітектор Володимир Сколоздра. Син Івана Вакарчука, лідер гурту "Океан Ельзи", подякував митцями "за гарну та щиру роботу", а також зазначив, що "велика честь і гордість мати такого тата".

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Видатного львів'янина Івана Вакарчука не стало 4 квітня 2020 року, він помер на 74-му році життя. Прощання з Вакарчуком відбувалося камерно через пандемію коронавірусу, яка лише "набирала обертів" у світі та в Україні. Поховали відомого львів'янина на Личаківському кладовищі 5 квітня – там же, де свого часу поховали Івана Франка, Маркіяна Шашкевича, Соломію Крушельницьку, Володимира Івасюка та багатьох інших видатних українців.

Меморіальну дошку на честь Вакарчука можна знайти у Львові за адресою вулиця Драгоманова, 12, де розташована кафедра теоретичної фізики Львівського національного університету імені Франка. Варто додати, що в лютому 2021 року вчена рада університету присвоїла кафедрі теоретичної фізики ім’я Івана Вакарчука.



Меморіальна дошка на честь Івана Вакарчука / Фото 24 каналу



Меморіальна дошка на честь Івана Вакарчука / Фото 24 каналу

Аби вшанувати пам'ять свого покійного батька, Святослав був присутній на відкритті дошки, а згодом поклав квіти до могили чоловіка, яка розміщена на Личаківському кладовищі.



Святослав Вакарчук побував на могилі свого батька у Львові / Фото з фейсбуку Вакарчука

​До слова Я живу спогадами: Святослав Вакарчук розповів, як пережив смерть батька

Реакція мережі

Прихильники артиста поспівчували Святославу з приводу втрати батька та зазначили, що місце поховання пана Івана є дуже скромним та світлим. В інстаграмі фанати теж залишили кілька приємних слів: