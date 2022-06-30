Голливудская звезда Мазепа, Харчишин, Go_A и другие: лучшие интервью июня

Несмотря на разразившуюся Россия кровопролитную войну в Украине, журналисты 24 канала продолжают работать на информационном фронте. За последний месяц удалось пообщаться со многими актерами и артистами, которые каждый по-своему проживают тяжелые времена.

Учитывая эмиграцию многих артистов или выступления за рубежом, мы общались с артистами как вживую, так и с помощью современных технологий. Впрочем, всем удалось поделиться, как они продолжают жить дальше, коснулась ли их война лично и как близко они видят победу Украины.

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Предлагаем вам самые яркие цитаты из интервью и ссылки, чтобы насладиться хорошим чтивом, если вы упустили наши разговоры раньше.

"Не откладывайте жизнь на потом", – интервью с Олей Цыбульской

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"Моя жизнь остановилась на 5 – 7 дней в тот момент, когда мои родители были в Ирпене в оккупации, и когда я не знала, живы ли они. Никто не знал: ни я, ни брат, потому что не было света, воды, не было связи на той территории, где была их квартира, которая сейчас разбомблена, уничтожена, они были в оккупации до последнего, и никто не мог сказать, живы ли они – туда не могли зайти ни волонтеры, ни военные. мне кажется, я умерла, потому что у меня не было никаких эмоций, я сидела в углу, листала новости, постоянно пыталась кому-то дозвониться, что-то выяснить, прочесть какие-то телеграмм-каналы о том, что там происходит. Это был момент остановки, окаменелости", – Оля Цубульская.

Интервью с Олей Цыбульской в видеоформате: смотреть онлайн

"Война стала большим препятствием", – интервью с Денисом Ивановым

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"Как и у многих других украинцев, первый месяц войны был очень сложен: было трудно сконцентрироваться на текущих задачах по поводу фестиваля, потому что многие эвакуировались, было непонятно, как будет выглядеть страна вообще. Но потом понемногу мы собрались вместе, и я бы даже сказал, что подготовка к фестивалю "Чилдрен Кинофест" нам самим помогла психологически восстановить способность концентрироваться и делать свое дело при сложных обстоятельствах", – Денис Иванов, гендиректор фестиваля "Чилдрен Кинофест" и продюсер фильма Сенцова "Носорог".



Денис Иванов о "Чилдрен Кинофесте" во время войны / Фото 24 канала

О службе сына, разрушенном доме и Евровидении: интервью с Валерием Харчишиным

"Видел, как к границе продвигается колонна с мужчинами, записал видеообращение, чтобы они возвращались. Я обратился к мужчинам в прямом эфире, когда меня перевозил кто-то из терробороны и параллельно вел разговор о том, как он перевозит мужчин за границу за тысячи долларов. потом понял, что я известен, спросил, блогер ли я сказал: "Да, и тебе п*здец". Он испугался, спрашивал, никому ли его не сдам. Я тогда на эмоциях сказал: "Ну что ты такое делаешь? Ты зарабатываешь деньги, когда люди убегают от войны", – Валерий Харчишин.

Интервью с Валерием Харчишиным в видеоформате: смотреть онлайн

О приквеле "Джона Вика" и войне: интервью с голливудской актрисой Мазепой

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"Когда я говорила со своим отцом, то я его спросила: "Скажи, как об этом (происхождение фамилии, – 24 канал) можно узнать больше?" Хотя отец раньше говорил мне, что это действительно возможно. Вообще мой и моего папы дедушки, они из Батурина.То есть оттуда, где был Мазепа. И папа моего дедушки погиб в 1941 году на войне. Многие детали потерялись, но я точно знаю, что у моего папы есть еще два двоюродных брата, о которых он не знал, но сейчас пытается найти с ними связь. Что интересно, моего дедушку звали Иван – Иван Мазепа. И мама его говорила, что его назвали в честь прапращура. То есть, наверное, Ивана Мазепы", – Марина Мазепа.



Марина Мазепа рассказала об украинских корнях / Фото 24 канала

О триумфе Kalush, скандале с Федишином и угрозах из России: интервью с солисткой Go_A

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"Я очень хочу верить, что следующее Евровидение состоится в Украине, и готова делать все, чтобы приблизить нашу победу и наконец-то выгнать врага из нашей страны. Очень хочется верить, что в следующем году мы забудем это как страшный сон. Конечно, наша страна уже не будет другой. У нас страна очень травмирована, люди потеряли свои дома. Может кто-то скажет, что нам не до Евровидения, но я считаю, что Евровидение – это в первую очередь повод еще раз поговорить об Украине. себя на весь мир и побуждать людей больше говорить об Украине, и как следствие больше помогать Украине. Поэтому любые такие инфоприводы для нас важны", – Екатерина Павленко, солистка группы Go_A.



Екатерина Павленко рассказала о Евровидении / Фото 24 канала

Самая большая история моей жизни – интервью с героем Праттом о "Мире Юрского периода 3"

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"Для меня было невероятной честью поработать вместе с Сэмом Нилом, Лорой Дерн и Джеффом Голдблюмом! Я обожал "Парк Юрского периода" в детстве и эти актеры всегда были для меня иконами кинематографа. Просматривая эту трилогию, я даже представить не мог, что когда стану актером и буду работать с ними бок о бок. Работать с настоящими легендами! Такое ощущение, будто я сорвал куш, играя в лотерею. Это невероятные эмоции!" – Крис Пратт.



Крис Пратт о съемках третьего "Мира Юркского периода" / Фото 24 канала