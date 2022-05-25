"Лучше бы ты не приезжал": Тоня Матвиенко со слезами рассказала о встрече с мужем

Певице Тоня Матвиенко пришлось развестись с Арсеном Мирзояном из-за войны. Но в один день им удалось встретиться – об этом звезда вспоминает со слезами на глазах.

Исполнительница Тоня Матвиенко с начала войны жила в Португалии, но позже приехала в Германию. Там ей и представился случай встретиться с мужем.

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Тоня Матвиенко о разлуке с Мирзояном

Певица поделилась, что Арсен Мирзоян активно помогает ВСУ и волонтерит. Также он перевозил машины из Германии и имел возможность ненадолго встретиться с женой. Тоня Матвиенко вспомнила этот день со слезами на глазах.

Это был такой день… Я его ждала. Он вне зоны досягаемости не был. Я ему геолокацию отправила, где мы. Понимаю, что, скорее всего, сел телефон. Я хожу на балкон, выгляжу его, выгляжу. Вижу, он ходит, ищет. Я как заверю: Арсен, Арсен, мы здесь… Я побыла с мужем один день, а потом говорю: "Лучше бы ты не приезжал". Это такие мучения проститься,

– призналась артистка.

Тоня Матвиенко рассказала, что не намерена оставаться в Германии. Однако не признается, куда планирует отправиться: "Арсен сказал: "Подожди пока два месяца". Я не буду пока говорить куда я поеду, чтобы оно получилось".

Нина Матвиенко вернется домой

Тоня Матвиенко также поделилась, что ее мама больше не хочет оставаться за границей. Поэтому скоро она вернется в Украину. Нина Митрофановна приехала в Магдебург только для благотворительных концертов, поэтому ее миссия здесь закончилась.

"Мама едет в Киев. Она сказала: "Все, я больше не могу". Наша миссия выполнена. Мы пели, мы собирали средства для детей, которые здесь, в Магдебурге. На их нужды, для школы, здесь очень много украинцев. Мама говорит: "Я поеду домой". Мы купили билет", – рассказала звезда.