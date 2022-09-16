LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг: трогательное видео

Известная американская певица LP выступила в Варшаве. Там артистка подняла украинский флаг, который ей передала девушка из Львова.

LP (настоящее имя – Лаура Перголицци) присоединилась к числу тех мировых звезд, которые поддерживают Украину и осуждают войну.

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LP выступила с флагом Украины

14 сентября артистка собрала поклонников на концерте в Варшаве. Там была и львовянка Анета Некипелова. Девушка обожает творчество LP, потому пыталась попасть в фан-зону и ей удалось сделать это.

Анета передала кумиру украинский флаг. Зал разразился овациями, когда Лаура взяла флаг в руки и исполнила с ним песню. Это еще одно проявление поддержки нашей страны в войне, которую начала россия.

После концерта певица оставит на флаге свой автограф.

Я люблю тебя, Украина. У тебя храбрые и красивые люди,

– написала Лаура.

LP оставила автограф на флаге Украины / Фото с инстаграмма Анеты Некипеловой