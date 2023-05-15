В сети появилось "доказательство" того, что Лорин сплагиатила песню Мики Ньютон: реакция украинки

После победы шведской певицы Лорин на Евровидении-2023 в сети разразился настоящий скандал. Все потому, что победительницу обвинили в плагиате песни. Кроме того, на музыкальных платформах от имени Мики Ньютон вышла песня Same Tattoo, подогревшая эти слухи. Теперь украинская певица прокомментировала ситуацию.

Многие украинцы считают, что Лорин сплагиатила песню Микки Ньютон. Еще раньше певица подтвердила, что мелодии похожи, но не захотела начинать скандал.

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Теперь слушатели снова подняли эту тему и заявляют, что песня Tattoo напоминает трек "В плену" Мики Ньютон, которая выпустила в 2005 году. В сети можно найти много видео, где люди сравнивают мотивы обеих песен.

Кроме того, на стриминговых музыкальных сервисах от имени Мики Ньютон якобы появилась песня под названием Same Tattoo. Если включить трек, то играет фонограмма композиции "В плену".



У Мики Ньютон якобы вышла песня / Скриншот из Spotify

У пользователей сразу сложилось такое мнение, что это дело рук украинской певицы. Как будто таким образом Ньютон подтвердила, что Лорин действительно украла у нее песню, но на самом деле исполнительница этого не делала. Мика не хотела комментировать что-нибудь по поводу "Евровидения", но теперь ей пришлось.

Реакция Микки Ньютон

Она сначала поздравила Лорин с победой и подчеркнула, что шведская певица – невероятная та уникальная.

Мне не нравится, что меня втянули в эту историю. Я праздновала День матери со своей мамой и свекровью, и мне написала подруга с вопросом: "Ты выпустила ту песню, чтобы упрекнуть Loreen?" Меня это шокировало! Как я могла знать, что кто-нибудь использует мое имя и выпустит песню на Spotify iTunes? Какого черта?,

– написала Мика Ньютон.

По ее словам, теперь украинка должна разбираться с музыкальными платформами, чтобы удалить старый трек под новым названием. "Меня это очень расстроило. Все фанаты сейчас пытаются выяснить, зачем я это сделала, неужели Мика Ньютон такая су*а? Честно, я не такой человек", – ответила она.

Мика Ньютон сказала, что всегда вдохновляется чьими-то песнями. "Когда я пишу свои собственные песни, всегда волнуюсь: "О боже, может я что-то слышала 10 лет назад, и теперь оно пришло в голову, звучит ли как что-то другое?" Но я на самом деле верю, что мы все творящие артисты, чтобы вас развлекать, чтобы петь с любовью, с болью", – сказала она.



Мика Ньютон прокомментировала песню Лорин / Скриншот по ее инстаграмме

Украинская певица подчеркнула, что она действительно расстроена из-за этих слухов и ситуации.

Удачи фанатам Loreen и еще раз поздравляю ее с победой. Это большое событие. Друзья, давайте будем положительными. Жизнь слишком коротка, чтобы ссориться и разводить такие драмы,

– написала она.

Отметим, что сейчас Лорин не комментировала упреки в плагиате и критике фанатов Евровидения. В то же время многие поклонники заступаются за нее со словами: "Это не плагиат, потому что это не одни и те же ноты, а для того, чтобы это был плагиат, должно совпадать более 8 тактов".

К слову, представителям Украины, группе TVORCHI, тоже кажется похожей песня Лорин и Микки Ньютон. "Оно похоже. Очень похоже", – лаконично прокомментировали музыканты. Но отметили, чтобы каждый сам сделал выводы.