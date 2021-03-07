Украинская телеведущая Людмила Барбир переболела коронавирусом. Знаменитость поделилась, что инфекция дала осложнения на почки, а также у нее теперь большие проблемы со сном.

Людмила Барбир болела коронавирусом еще в прошлом году, однако до сих пор не восстановилась. Звезда рассказала о последствиях COVID-19, которые испытывает и сейчас, а также поделилась рецептами красоты и безупречного внешнего вида.

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Людмила Барбир о последствиях COVID-19

Поскольку Людмила работает ведущей утренней программы, то уже в течении многих лет просыпается очень рано. Во время рабочей недели она может спать по 3-5 часов в сутки. Женщина отмечает, что главным из аспектов для отличного вида является именно сон, которого ей постоянно не хватало, а теперь его почти нет из-за коронавируса.

У меня большие проблемы со сном. За ночь могу просыпаться 10-15 раз. Трудно засыпать. Даже если очень уставшая, иногда просто не могу заснуть. Также вирус дал осложнение на почки. Ранее они меня никогда не беспокоили. Постепенно восстанавливаюсь, однако стараюсь сильно не нагружать себя физическими упражнениями, так как чувствую головокружение,

– рассказала ведущая.

Интервью Людмилы Барбир: смотрите видео онлайн

Коронавирус у Людмилы Барбир: главное