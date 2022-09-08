Люди несут цветы к замку Балморал, а у Букингемского дворца собралась огромная толпа

8 сентября в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II. Люди несут в цветы к замку Балморал, а у Букингемского дворца уже собралась немалая толпа.

В 96 лет в вечность отошла королева Великобритании Елизавета II. Она находилась на престоле 70 лет и стала рекордсменкой по правлению в истории британской монархии.

Читайте также Принц Гарри прибыл в Балморал

Люди несут цветы в замок Балморал

Великобритания и весь мир глубоко озабочены трагической новостью. Люди несут цветы в замк Балморал, где сегодня днем умерла Елизавета II.

Особенно оплакивает королеву Великобритания. Люди ставят букеты цветов на гранитном мосту, через реку Ди ведет к Балморалскому замку. Вместе с цветами они чтят короля в виде записок, в которых описывают все свое уважение и любовь.

Толпа людей возле Букингемского дворца

У Букингемского дворца собралась уже огромная толпа людей. В Великобритании дождь, но, несмотря на погоду, люди вышли все с зонтиками. Раньше толпа трижды воскликнула: "Ура королю", а потом звучали возгласы: "Да здравствует король".



Толпа людей возле Букингемского дворца / Фото из Sky News

Старший сын королевы Елизаветы II, также считающийся старейшим наследником престола в истории Великобритании, сойдет на престол под именем король Чарльз III. Он будет провозглашен новым монархом нации на Совете вступления, который будет созван как можно скорее в Сент-Джеймском дворце. Выступление короля Чарльза III состоится уже завтра, в пятницу, 9 сентября.