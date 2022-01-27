Любовь, Париж и новое звучание: "Океан Эльзы" очаровал премьерой клипа на песню "Весна"

Украинская рок-группа "Океан Эльзы" поразила фанатов премьерой новой композиции "Весна". Музыканты выпустили и трогательный клип о любви.

Знаменитый украинский коллектив "Океан Эльзы" порадовал фанов новым релизом. В новой работе музыкантов соединились разные города, страны, истории и времена года.

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Премьера клипа и песни "Океана Эльзы"

Группа презентовала песню за месяц до календарного начала весны. Для артистов тема весны как возрождения, любви и обновления уже не нова.

Лидер группы Святослав Вакарчук рассказал, что для него весна – особое время года. Именно поэтому столько песен "ОЭ" посвящены именно ей.

Видимо, поскольку я родился и первый свой вздох сделал весной – это на уровне подсознательного. Для меня эта пора – это что-то невероятное. Я живу ради весны, ради того, чтобы снова ощутить ее, в прямом и переносном смысле как обновление. Это очень важный момент моей жизни каждый год,

– пояснил Святослав Вакарчук.

"Весна – это любовь. Поэтому я не мог здесь не вспомнить французов Аполлинера, Рэмбо и Верлена. На мой взгляд, их отношение к любви является эталонным в мировой поэзии, потому что так о любви трогательно, честно, больно, но при этом до конца, на разрыв, мало кто писал", – рассказал певец о композиции.

Фронтмен "Океана Эльзы" добавил, что песня имеет новое звучание, хотя не является экспериментальной для коллектива.

Песня "Весна", по-моему, менее нетипична для нас, чем, скажем, "БезТебеМенеНема". Она звучит в духе времени. Океан Эльзы меняются, как менялись в свое время The Beatles или Queen. Мы не можем творить все одинаково, будто это альбом "Там, Де Нас Нема". Относительно саунда, то да у нас будет новое звучание и это не последняя такая песня, которую вы услышите,

– поделился Вакарчук.

"Океан Эльзы" – "Весна": смотрите видео онлайн

Коллектив презентовал не только песню, но и клип на нее. В нем музыканты показали трогательную историю двух снеговиков, которые должны найти друг друга до того, как начнется весна.



Кадр со съемок клипа / Фото пресс-службы

"Океан Эльзы" планирует выпустить альбом

Рок-группа не планирует останавливаться и продолжает работу над новым материалом. В прошлом году они выпустили несколько синглов, среди которых много дуэтных песен. Теперь они думают над тем, какие из этих композиций можно включить в будущий альбом. Большой релиз выйдет весной этого года.

, что одной из последних дуэтных песен "Океана Эльзы" является совместная композиция с группой и финалистом Нацотбора Kalush. В центре Киева звезды презентовали видеоработу "Перемога"

"Большинство песен в альбоме будет новых. Группа думает, включать ли в него все синглы, которые были выпущены в течение прошлых лет. И не исключено, что некоторые из них мы оставим на следующий раз. Поскольку этот альбом в ближайшие пару лет точно не последний", – признался Святослав Вакарчук.

Коллектив уже планирует большой двухлетний тур в поддержку альбома, который начнется с апреля 2022 года. В графике "Океана Эльзы" появятся различные города и страны, в частности Европы, Северной Америки.

Текст песни "Весна" "Океана Ельзы"

Дофаміновий камбек

Все не йде і не йде

Замела зима мій трек –

Ледве видно сліди

Я чекатиму тебе на моїй новій планеті

Я чекатиму тебе тільки ж ти прийди

Моя весна, весна, весна

Цього разу не забудь мене весна

Весна, весна, весна

Алягер ком алягер

Знаю я, знаєш ти

Мій Гійом Аполлінер

Під "Мостом Мірабо"

Я чекатиму тебе, бо ти одна на всій планеті

Знаєш, як любив Верлен, як хотів Рембо

Моя весна, весна, весна

Цього разу не забудь мене весна

Весна, весна, весна