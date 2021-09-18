Анна Богдан и Михаил Заливако активно проводят время вместе и часто участвуют в фотосессиях. На днях они снялись в романтической съемке среди деревьев.

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Влюбленную пару сфотографировали во время прогулки в лесу. Анна и Михаил позировали в нежных образах. Заливако надел черные брюки, серо-синюю рубашку и темный жакет. Он обнимал девушку за плечи.

Анна Богдан взамен появилась в голубой рубашке и черной широкой юбке длины миди. Она соединила наряд с высокими черными ботинками, темно-бежевым тренчем и стильным шляпой. Девушка распустила волосы и вложила их локонами, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.



Анна Богдан и Михаил Заливако / Фото с инстаграма Анны Богдан



Анна Богдан и Михаил Заливако / Фото с инстаграма Анны Богдан

"Он может удивить"

В подписи к трогательным снимкам Анна Богдан поделилась, что Михаил до сих пор ее удивляет несмотря на уже долгий период их отношений. Девушка не ожидала, что на этой фотосессии Заливако откроется с неожиданной стороны.

Победительница "Холостяка" отметила, что на съемке ее любимый был очень нежным и искренним. "Этот вечер превратился в сказку, где главный герой покорил меня тем, насколько он может быть романтичным и как на камеру может показывать свои чувства", – написала Анна.

Поклонники согласились с Богдан и поделились впечатлениями от чувственных кадров в комментариях:

"Чудесные фото. Как с картинки";

"Классные! Искренне желаю вам счастья и сохранить все ваши чувства";

"Класс, какие волшебные кадры. Прямо чувствуется любовь и нежность. Счастья вам";

"Вы на этом фото такие прекрасные";

"Очень авторская фотосессия, словно живопись";

"Красивая пара, что там говорить".

Текст публикации Анны Богдан

Когда он может удивить.

Интересные ощущения переполняют тебя, когда знаешь человека уже долгое время, видишь его счастливым, веселым, серьезным, злым, усталым и, кажется, что тебя не удивить, но находишь такие моменты, когда твой любимый человек может открыться с неожиданной стороны.

И сегодня на фотосессии я увидела своего Михаила с новой стороны. Он был невероятно нежным, искренним, его взгляд растапливал сердце, а прикосновения вызывали мурашки по телу.

Этот вечер превратился в сказку, где главный герой покорил меня тем, насколько он может быть романтичным и как на камеру может показывать свои чувства.