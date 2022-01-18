Любимец Элтона Джона и Эда Ширана: в Киев едет американская суперзвезда Khalid

Немало поклонников американского певца Khalid знают его по таким хитам, как Location, Better, Young Dumb & Broke, Lovely, Talk. И уже в 2022 году их можно будет услышать в Киеве в клубе Stereo Plaza 17 мая!

23-летний Khalid выступит уже весной со своим первым сольным концертом в Украине в рамках его мирового тура. Исполнитель всего за несколько лет прошел путь от тинейджера до автора хитов с мультиплатиновым статусом, поэтому всем меломанам обязательно стоит попасть на его концерт.

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Первый альбом American Teen (2017) принес музыканту сразу три номинации на премию Грэмми, две платиновые сертификации и ввел его к категории "Лучшие 10 новых артистов" по версии Billboard и Rolling Stone.

Вторая пластинка Khalid – Free Spirit (2019) – дебютировала сразу на первом месте чарта Billboard 200.

Пылкими поклонниками артиста являются легендарные Элтон Джон и Эд Ширан, а совместные композиции с ним уже создали Кендрик Ламар, Билли Айлиш, Кельвин Харрис и другие.

Известно, что в Украину Khalid приедет со своим новым альбомом Everything Is Changing, который стал третьим в его творчестве.



Концерт Khalid в Украине 17 мая в Stereo Plaza / Фото пресс-службы

"Все мои новые песни сосредоточены вокруг попыток отыскать цели и смыслы в современном диджитализированном обществе. В нем все цифрозависимы, но отключены эмоционально. После карантина мы пытаемся снова выйти в реальный мир и воссоединиться с людьми, которых не видели очень долго. Я надеюсь, что темы, о которых идет речь в моем новом альбоме, помогут людям найти новые поводы для разговоров и позволят им по-новому взглянуть на свои чувства", – говорит о своих новых хитах американец.

Однако фанаты на концерте могут услышать не только новые песни, но и более старые из его дискографии.

Билеты на концерт Khalid в Киеве 17 мая в Stereo Plaza уже можно купить на Concert.ua. Цены стартуют от 899 гривен.



Афиша концерта Khalid в Киеве / Фото пресс-службы

Khalid – Better: смотреть видео онлайн