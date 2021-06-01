Возлюбленная Максима Михайлюка показала маленькую доченьку: миловидное фото

Любимая пилота, главного героя 10 сезона "Холостяка" Максима Михайлюка – Даша Хлыстун – обнародовала чрезвычайно милый кадр, где показала лицо дочери. Маленькой Арине исполнился 1 месяц.

Максим Михайлюк и Даша Хлыстун являются одними из самых популярных родителей в украинском шоу-бизнесе. К ним приковано особое внимание публики, которая нетерпеливо ждет новых трогательных снимков.

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Новое фото дочери Максима Михайлюка

На днях маленькой Арине исполнился месяц. Новоиспеченные родители обожают ее и невероятно счастливы, что теперь в их семье есть та, которая ежедневно дарит любовь. Даша Хлыстун решила порадовать поклонников новой фотографией своей принцессы.

Тебе уже месяц, крошка. Мама и папа тебя очень любят. Ты у нас такая лучезарная девочка. Улыбчивая и немного крикливая. Молочный человечек, ты сделала нас самыми счастливыми,

– написала на фото звездная мамочка.



Дочь Максима Михайлюка и Даши Хлыстун / Скриншот инстаграм-сториз Даши Хлыстун

Максим также по случаю первого маленького юбилея дочери поделился трогательными кадрами. Он не скрывает своей радости от того, что стал отцом, и подчеркивает, что это самый счастливый месяц в его жизни.

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