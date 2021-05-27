Научила меня быть мамой, – любимая Макса Михайлюка растрогала чувственным видео с доченькой

Девушка Максима Михайлюка Даша Хлистун опубликовала трогательное сообщение. Она сообщила, что сегодня, 27 мая, ее дочь празднует месяц со дня рождения.

Украинская модель и любимая "Холостяка" Максима Михайлюка Даша Хлистун поделилась с поклонниками миловидным роликом. В нем девушка показала, как держит на руках дочь Ариану и колышет ее.

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Видео Даши Хлистун с дочкой

Девушка "Холостяка" также посвятила дочери трогательное сообщение. Она сообщила, что 27 мая Ариане исполнился месяц.

Сегодня тебе месяц, моя большая любовь. С тобой я научилась спать по несколько часов или не спать вообще, успевать сделать несколько дел за твой сон (иногда он длится всего 30 минут), не есть шоколад и бургеры,

– написала Даша Хлистун.

"Ну а кроме шуток. Маленькая моя, ты научила меня быть – Мамой! С нежностью и терпением относиться к человечку, которая так сильно кричит. Иногда бывают дни, когда ты просто не слезаешь с меня. Но в эти моменты ты очень нуждаешься во мне. А именно это – бесценное", – добавила звездная мамочка.

Модель добавила, что мама и папа дочери всегда будут рядом. Также девушка поблагодарила Максима Михайлюка за нежность и понимание.

Поклонников очаровало миловидное видео Даши Хлистун с дочкой. Свои впечатления они написали в комментариях: