Любимая Иракли Макацарии очаровала нежным образом в цветочном платье: яркие фото

Грузинка Лиза Чичуа, которая стала избранницей известного "Холостяка" Иракли Макацарии, порадовала поклонников новыми фотографиями. Девушка позировала в белом мини-платье с цветочным принтом.

Главный герой 6 сезона "Холостяка" Иракли Макацария уже длительное время встречается с 19-летней Лизой Чичуа. Поэтому теперь внимание публики приковано к девушке, которая смогла заполнить сердце любимца миллионов украинских женщин.

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Стильный look Лизы Чичуа

Красавица обнародовала несколько фотографий, которые сделала на фоне красивого ландшафта. Лиза позировала, сидя на кресле. Она предстала перед камерой в белом атласном мини-платье с цветочным принтом. Такой look она совместила с белыми босоножками на завязках. Образ подчеркнул стройную фигуру Лизы и ее длинные соблазнительные ножки.

На лицо Чичуа не наносила косметику, а волосы уложила ровно. Она искренне улыбалась, ловя последние теплые лучики этого года.



Лиза Чичуа в цветочном платье / Фото из инстаграма Лизы Чичуа



Лиза Чичуа в цветочном платье / Фото из инстаграма Лизы Чичуа

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