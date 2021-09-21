Любимая Иракли Макацарии очаровала нежным образом в цветочном платье: яркие фото
Источник:инстаграм Лизы Чичуа
Грузинка Лиза Чичуа, которая стала избранницей известного "Холостяка" Иракли Макацарии, порадовала поклонников новыми фотографиями. Девушка позировала в белом мини-платье с цветочным принтом.
Главный герой 6 сезона "Холостяка" Иракли Макацария уже длительное время встречается с 19-летней Лизой Чичуа. Поэтому теперь внимание публики приковано к девушке, которая смогла заполнить сердце любимца миллионов украинских женщин.
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Стильный look Лизы Чичуа
Красавица обнародовала несколько фотографий, которые сделала на фоне красивого ландшафта. Лиза позировала, сидя на кресле. Она предстала перед камерой в белом атласном мини-платье с цветочным принтом. Такой look она совместила с белыми босоножками на завязках. Образ подчеркнул стройную фигуру Лизы и ее длинные соблазнительные ножки.
На лицо Чичуа не наносила косметику, а волосы уложила ровно. Она искренне улыбалась, ловя последние теплые лучики этого года.
Лиза Чичуа в цветочном платье / Фото из инстаграма Лизы Чичуа
Лиза Чичуа в цветочном платье / Фото из инстаграма Лизы Чичуа
Другие образы Лизы Чичуа
- Во время отдыха с любимым в Батуми девушка позировала в мини-платье с опущенными рукавами и цветочным принтом.
- Летом на фоне красивого двора Лиза позировала в обтягивающей черной одежде.
- На романтическом фото с избранником Чичуа красовалась в полосатом сине-белом мини-платье.