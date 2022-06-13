Любим тебя, – Виктор Павлик трогательно поздравил жену с 28-летием

Жена Виктора Павлика – Екатерина 13 июня отмечает день рождения. Ей исполняется 28 лет. В этот день влюбленные вместе с сыном и родными Екатерины проведут во Львове.

Виктор Павлик в особый день опубликовал на личной странице в инстаграмме новое семейное фото и адресовал любимой трогательные слова.

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Виктор Павлик поздравил жену с днем рождения

Фотографию сделали во время семейной фотосессии, которая на днях прошла в Киеве. Екатерина, Виктор и их сынишка Михасик позировали в рубашках цвета хаки с красно-черной вышивкой. Они смотрели в камеру и искренне улыбались, наслаждаясь мгновением вместе.

Любимая, мама, поздравляем тебя с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, Божьего благословения, много лет и мирного неба! Любим тебя!

– написал музыкант под фото.



Виктор Павлик с женой и сыном / Фото из инстаграмма артиста

Екатерина ответила мужу, прокомментировав его публикацию: "Спасибо, любимый! За все!". В инстаграм-сториз на личной странице в инстаграмме Екатерина показала 160-тысячной аудитории подписчиков красивые розовые пионы, которые утром подарил любимый.



Павлик подарил жене пионы / Скриншот инстаграм-сториз Екатерины

Почитатели звездной жены также засыпают ее комплиментами.

"Всех благ! Мира и победы!"

"Поздравляю с днем рождения, Катя! Желаю исполнения всех желаний! Пусть Господь оберегает и защищает вашу семью!"

"С именинницей! Катя классная мама! Пусть все будет хорошо у вас!"

"Катруска, с днем рождения! Пусть исполнятся все мечты!"

Напомним, два месяца Екатерина вместе с сыном Михасиком была в Израиле. Там девушка гостила у родной сестры. Жена Павлика не имела финансовой возможности долгое время находиться за границей, а также хотела вернуться к мужу. Теперь они вместе. Павлик часто выступает на благотворительных концертах, а Екатерина тем временем заботится об их сыне Мише, которому 15 июня исполнится один год. По возвращении из-за границы, она десять дней пробыла в Киеве, а теперь вместе с родными отправилась на Запад Украины, где и будут праздновать первый день рождения потомка.