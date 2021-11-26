Лишние кило сами не уйдут, – Катя Осадчая показала фигуру через 3 месяца после родов
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Украинская телеведущая Катя Осадчая 3 месяца назад в третий раз стала мамой. Она активно работала над своей фигурой и продемонстрировала ее фанам.
Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая недавно отправилась в командировку в Объединенные Арабские Эмираты. В перерывах между съемками звезда отдыхает у океана.
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Фото Кати Осадчей в купальнике
Звезда сделала несколько фотографий во время отдыха. Она позировала перед камерой в черном купальнике, продемонстрировав фигуру и результаты своего похудения.
Катя Осадчая продемонстрировала стройность и плоский живот. Однако ведущая добавила, что на этом она не намерена останавливаться.
Фото в купальнике вернулись в ленту. Но есть еще над чем работать. Чудеса не случаются, лишние кило сами не идут, к сожалению,
– написала знаменитость под фото.
Катя Осадчая в ОАЭ / Фото из инстаграма звезды
Катя Осадчая в ОАЭ / Фото из инстаграма звезды
- "Прекрасно!";
- "Трое детей. Идеальная фигура";
- "Катя, нет ничего лишнего. У вас идеальная фигура";
- "Не вижу ничего лишнего. Вы прекрасны";
- "Как? Как можно так суперово выглядеть после родов";
- "Невероятный цвет воды";
- "Все у вас в порядке, красивая, все хорошо";
- "Судя по фигуре, вам детей аист принес".
Катя Осадча рассказывала, что пыталась следить за своим питанием еще во время беременности. Она ела сладкое только в первой половине дня и не употребляла вредную пищу. Поэтому восстановить форму после родов ей было гораздо легче.
Катя Осадчая не только быстро вернулась в форму. Так же через некоторое время она вернулась к работе после родов. Уже через пять дней после появления сына на свет звезда приняла участие в съемках.