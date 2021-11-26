Лишние кило сами не уйдут, – Катя Осадчая показала фигуру через 3 месяца после родов

Украинская телеведущая Катя Осадчая 3 месяца назад в третий раз стала мамой. Она активно работала над своей фигурой и продемонстрировала ее фанам.

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая недавно отправилась в командировку в Объединенные Арабские Эмираты. В перерывах между съемками звезда отдыхает у океана.

Смотрите также Катя Осадча позировала среди пустыни в эффектном образе

Фото Кати Осадчей в купальнике

Звезда сделала несколько фотографий во время отдыха. Она позировала перед камерой в черном купальнике, продемонстрировав фигуру и результаты своего похудения.

Катя Осадчая продемонстрировала стройность и плоский живот. Однако ведущая добавила, что на этом она не намерена останавливаться.

Фото в купальнике вернулись в ленту. Но есть еще над чем работать. Чудеса не случаются, лишние кило сами не идут, к сожалению,

– написала знаменитость под фото.

Катя Осадчая в ОАЭ / Фото из инстаграма звезды

Катя Осадчая в ОАЭ / Фото из инстаграма звезды

Пользователи сети активно комментируют новые откровенные фото знаменитости:

"Прекрасно!";

"Трое детей. Идеальная фигура";

"Катя, нет ничего лишнего. У вас идеальная фигура";

"Не вижу ничего лишнего. Вы прекрасны";

"Как? Как можно так суперово выглядеть после родов";

"Невероятный цвет воды";

"Все у вас в порядке, красивая, все хорошо";

"Судя по фигуре, вам детей аист принес".

Катя Осадча рассказывала, что пыталась следить за своим питанием еще во время беременности. Она ела сладкое только в первой половине дня и не употребляла вредную пищу. Поэтому восстановить форму после родов ей было гораздо легче.

Катя Осадчая не только быстро вернулась в форму. Так же через некоторое время она вернулась к работе после родов. Уже через пять дней после появления сына на свет звезда приняла участие в съемках.