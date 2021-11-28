Линдсей Лохан впервые выходит замуж
Источник:инстаграм Линдсей Лохан
Американская актриса, певица и модель Линдсей Лохан впервые выходят замуж. 35-летняя звезда обручилась с Бадером Шаммасом, с которым встречается больше года.
Голливудская актриса порадовала поклонников радостной новостью. За страницей Линдсей следят 9,7 миллионов пользователей сети, поэтому новость о помолвке быстро стала общеизвестной.
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Линдсей Лохан обручилась с любимым
В соцсети знаменитость опубликовала несколько фотографий, на которых изображена невероятно счастливой. Она искренне улыбалась, позируя с женихом Бадером Шамасом. На безымянном пальце актрисы красовалось роскошное кольцо.
Моя любовь! Моя жизнь! Моя семья! Мое будущее!
– написала актриса под фото.
Линдсей Лохан с женихом / Фото из инстаграма Линдсей Лохан
Личная жизнь Линдсей Лохан
- В 2004 году актриса встречалась с коллегой Уилмером Вальдеррамой.
- В 2006 году роман с ресторатором Гарри Мортоном.
- В 2008 году встречалась с певицей Самантой Ронсон.
- А в 2016 году была с миллионером Егором Тарабасовым.