Голливудская актриса порадовала поклонников радостной новостью. За страницей Линдсей следят 9,7 миллионов пользователей сети, поэтому новость о помолвке быстро стала общеизвестной.

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Линдсей Лохан обручилась с любимым

В соцсети знаменитость опубликовала несколько фотографий, на которых изображена невероятно счастливой. Она искренне улыбалась, позируя с женихом Бадером Шамасом. На безымянном пальце актрисы красовалось роскошное кольцо.

Моя любовь! Моя жизнь! Моя семья! Мое будущее!

– написала актриса под фото.

Линдсей Лохан с женихом / Фото из инстаграма Линдсей Лохан