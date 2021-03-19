Легендарной поэтессе и шестидесятнице Лине Костенко 19 марта исполнился 91 год! Талантливая и уже культовая фигура украинской литературы своими крылатыми фразами вдохновила многих украинцев. Поэтому предлагаем послушать несколько песен украинских исполнителей, которые взяли за основу ее бессмертные стихи.

За все свое творчество Лина Костенко написала десятки стихов, которые в то или иное время вдохновляли украинцев на смелые поступки в неспокойные времена, или же заставляли задумываться о важном и насущном. Некоторые из стихов украинские артисты увековечили в песнях, которые уже успели приобрести статусы хитов. Предлагаем и вам послушать некоторые из них и вспомнить о неповторимом творчестве именинницы Костенко.

Обратите внимание 10 стихотворений Лины Костенко, которые не оставят Вас равнодушным

Песни, положенные на стихи Лины Костенко

BRUTTO, Оксана Муха – "Вечірнє сонце"

"Вечірнє сонце, дякую за день!" (2001)

Вечірнє сонце, дякую за день!

Вечірнє сонце, дякую за втому.

За тих лісів просвітлений Едем

і за волошку в житі золотому.

За твій світанок, і за твій зеніт,

і за мої обпечені зеніти.

За те, що завтра хоче зеленіть,

за те, що вчора встигло оддзвеніти.

За небо в небі, за дитячий сміх.

За те, що можу, і за те, що мушу.

Вечірнє сонце, дякую за всіх,

котрі нічим не осквернили душу.

За те, що завтра жде своїх натхнень.

Що десь у світі кров ще не пролито.

Вечірнє сонце, дякую за день,

за цю потребу слова, як молитви.

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Джамала – "Неандертальці"

"Неандертальці" (2013)

Мабуть, ще людство дуже молоде.

Бо скільки б ми не загинали пальці, –

XX вік! – а й досі де-не-де

трапляються іще неандертальці.

Подивишся: і що воно таке?

Не допоможе й двоопукла лінза.

Здається ж, люди, все у них людське,

але душа ще з дерева не злізла.

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Сестры Тельнюк – "І знову пролог..."

"І знову пролог" (2012)

Маю день, маю мить, маю вічність собі на остачу.

Мала щастя своє, проміняла його на біду.

Голубими дощами сто раз над тобою заплачу.

Гіацинтовим сонцем сто раз над тобою зійду.

Ми з тобою такі безборонні одне перед одним.

Ця любов не схожа на таїнство перших причасть.

Кожен ранок був ніччю. Кожна ніч була передоднем.

Кожен день був жагучим чуттям передщасть.

А тепер… Що тепер? Моє серце навіки стерпне.

На пожежаї печалі я пам’ять свою обпалю.

Якби ти знав, як солодко, нестерпно,

і як спочатку я тебе люблю!

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Фиолет – "Спини мене"

"Спини мене"

Спини мене отямся і отям

така любов буває раз в ніколи

вона ж промчить над зламаним життям

за нею ж будуть бігти видноколи

вона ж порве нам спокій до струни

вона ж слова поспалює вустами

спини мене спини і схамени

ще поки можу думати востаннє

ще поки можу але вже не можу

настала черга й на мою зорю

чи біля тебе душу відморожу

чи біля тебе полум’ям згорю

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Виталий Козловский – Небачене побачено

"Небачене побачено"

І все на світі треба пережити,

І кожен фініш – це, по суті, старт,

І наперед не треба ворожити,

І за минулим плакати не варт.

Тож веселімось, людоньки, на людях,

Хай меле млин свою одвічну дерть.

Застряло серце, мов осколок в грудях,

Нічого, все це вилікує смерть.

Хай буде все небачене побачено,

Хай буде все пробачене пробачено,

Хай буде вік прожито, як належить,

На жаль, від нас нічого не залежить...

А треба жити. Якось треба жити.

Це зветься досвід, витримка і гарт.

І наперед не треба ворожити,

І за минулим плакати не варт.

Отак як є. А може бути й гірше,

А може бути зовсім, зовсім зле.

А поки розум од біди не згірк ще, –

Не будь рабом і смійся як Рабле!

Тож веселімось, людоньки, на людях,

Хай меле млин свою одвічну дерть.

Застряло серце, мов осколок в грудях,

Нічого, все це вилікує смерть.

Хай буде все небачене побачено,

Хай буде все пробачене пробачено.

Єдине, що від нас іще залежить, –

Принаймні вік прожити як належить.

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Ilchy, Ptakha – "Крила"

"Крила" (1958)

А й правда, крилатим ґрунту не треба.

Землі немає, то буде небо.

Немає поля, то буде воля.

Немає пари, то будуть хмари.

В цьому, напевно, правда пташина…

А як же людина? А що ж людина?

Живе на землі. Сама не літає.

А крила має. А крила має!

Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,

А з правди, чесноти і довір'я.

У кого – з вірності у коханні.

У кого – з вічного поривання.

У кого – з щирості до роботи.

У кого – з щедрості на турботи.

У кого – з пісні, або з надії,

Або з поезії, або з мрії.

Людина нібито не літає…

А крила має. А крила має!

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Ольга Богомолец – "Напитись голосу твого"

"Напитись голосу твого…" (1989)

Напитись голосу твого,

того закоханого струму,

тієї радості і суму,

чаклунства дивного того.

Завмерти, слухати, не дихать,

зненацька думку перервать.

Тієї паузи безвихідь

красивим жартом рятувать.

Слова натягувать, як луки,

щоб вчасно збити на льоту

нерозшифрованої муки

невідворотну німоту.

Триматись вільно й незалежно,

перемовчати: хто кого.

І так беззахисно й безмежно

чекати голосу твого!

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