"Вас там не убьют?": Лилия Ребрик рассказала о разлуке с дочерьми и жизни на 2 города

Украинская певица Лилия Ребрик живет в двух городах – Киеве и Черновцах, где оставила детей. Она рассказала, как переживает разлуку с дочками.

С начала войны Лилия Ребрик с мужем и детьми уехала на запад Украины. Позже, когда опасность частично прошла, ведущая и актриса вернулась в столицу, но дочерей решила оставить у родителей.

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Лилия Ребрик о разлуке с дочерьми и жизни на два города

Актриса призналась, что жизнь на два города дается ей нелегко. Но это было вынужденное решение по безопасности детей. Полина и Диана остались в Черновцах.

"Это очень тяжело, мы всегда привыкли быть вместе. Это было очень сложное решение. Но мы, как родители, включили холодный ум и подумали, что все-таки там спокойнее. Мы объяснили им. Они так повзрослели за это время, так много всего понимают, задают такие вопросы и говорят такие слова, которые родителям от своих детей не хотелось бы слышать", – сказала Лилия Ребрик. Она назвала вопросы, которые ей дают дети.

Полине 4 года, и когда мы с мужем объяснили, что едем в Киев, она спросила: "Вас там не убьют?" Дети не должны говорить такие слова. Они должны говорить: мама, привези мне что-нибудь, какую-нибудь игрушку. Когда мы созваниваемся, дочери просят показать их комнату, кроватки, игрушки,

– рассказала звезда со слезами на глазах.



Лилия Ребрик с семьей / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

, Оля Полякова также в разлуке с детьми – она вернулась в Украину, а дочери остались за границей. На днях старшая дочь Поляковой поступила в университет в Великобритании.

Лилия Ребрик добавила, что раньше ее девушки совершали беспорядок в своих комнатах, за что она их ругала. Теперь же актриса мечтает, чтобы они снова перевернули дом вверх дрожью: "Я очень хочу верить, что они воспринимают это как приключение, отдых, просто каникулы у бабушки и дедушки".