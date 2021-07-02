Муж носит на руках, – Лилия Ребрик травмировала ногу
Источник:инстаграм Лилии Ребрик
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик травмировала ногу. Звезда повредила связки теперь ей 2 недели противопоказаны физические нагрузки. В студию утренней программы муж Лилию принес на руках.
Телеведущая подчеркнула, что травма не очень серьезная и не помешает ей работать в привычном ритме жизни.
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Лилия Ребрик травмировала ногу
На ролике, который знаменитость опубликовала в личном блоге, она изображена в ярком платье малинового цвета, с макияжем и прической. Однако вместо привычных каблуков Лилия выбрала обувь на низкой подошве. А из-за травмы ноги муж ведущей Андрей Дикий решил помочь ей подняться в телестудию и занес туда любимую на руках.
У кого понедельник – тяжелый день, а у меня таким стал четверг. Травмировала связки и теперь 2 недели мне ходить в бандаже, без каблуков и принимать обезболивающие. Но даже это не выбьет меня из колеи!
– написала Лилия Ребрик под видео.
У Лилии насыщенный рабочий график, поэтому она не собирается откладывать запланированные дела. Будет работать, учитывая советы врача. В комментариях поклонники желают своей любимице скорейшего выздоровления.
- "Лилия, быстрого вам выздоровления! Очень удивилась, когда увидела вас в утренней программе без каблуков. Восхищаюсь боевым настроением и бодростью духа!"
- "Какое милое видео! Быстрого вам выздоровления!"
- "Самого быстрого вам выздоровления! У вас прекрасный муж!"
- "Золотой муж! Выздоравливайте!"
- "Какой он у вас молодец! Любит, балует, жалеет. Выздоравливайте!"