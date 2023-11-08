Жизнь продолжается: украинские звезды, решившиеся на отцовство во время войны

Полномасштабная война не помешала созданию семей и рождению новой жизни. Многие звезды в Украине решились на отцовство. Чья звездная семья увеличилась, а кто только готовится к пополнению – дальше.

Бейби-бум среди украинских блоггеров и пополнение в звездных семьях – это то, чем запомнятся также 2022 – 2023 годы. Ведь, несмотря ни на что, жизнь продолжается. 24 Канал расскажет и покажет милые фото новоиспеченных звездных родителей и тех, кто еще ждет будущих детей.

К слову Ждем тебя, – Лилия Ребрик рассекретила пол третьего ребенка

Светлана Тарабарова

Певица поразила поклонников новостью о третьей беременности в ноябре прошлого года. Звезда делилась, что эту новость сначала не очень радостно восприняли родители, а хейтеры начали забрасывать мнения, что беременность только для статуса многодетной семьи.

Уже в апреле этого года Светлана Тарабарова третья стала мамой и родила дочь. Ее назвали как в известной песне "Бумбокса" – Полина.



Светлана Тарабарова с детьми / Фото с инстаграма певицы

Лилия Ребрик

Актриса и ведущая неожиданно сообщила о третьей беременности несколько недель назад. Лилия Ребрик призналась, что планирует рожать в Украине. На днях актриса с мужем устроили праздник по случаю будущего ребенка и рассекретили его пол – у супругов родится девочка.

Макс Михайлюк и Даша Хлыстун

Бывший "Холостяк" и известная модель готовятся во второй раз стать родителями. Супруги уже устроили гендер-пати: стало известно, что у них родится мальчик.

Алла Костромичева

Знаменитая модель сообщила о беременности в мае этого года, а уже через месяц показала первое фото с новорожденной дочерью. Ее назвали Авророй.



Алла Костромичева с мужем и новорожденной дочерью / Фото с инстаграма модели

Ivan NAVI

Певец крайне редко делился личным, поэтому новость о том, что он стал отцом, приятно удивила его фанатов. У артиста и его супруги родился сын, которого назвали Дарий. Позже Ivan NAVI впервые показал свою любимую – ее зовут Романия, она работает хирургом-стоматологом.



Ivan NAVI с семьей / Фото из инстаграма певца

Алексей Тригубенко

Бизнесмен и финалист "Холостячки" в начале июля удивил новостью – он впервые стал отцом. Алексей лишь опубликовал фото из родильного и рассказал, что у него родился сын. Через несколько месяцев он окрестил малыша. Мужчина скрывает мать своего сына.

Саша Бо

Украинская блогерша в начале полномасштабного вторжения пережила выкидыш из-за сильного стресса. Но звезда инстаграма снова забеременела и рассказала об этом фанам уже в мае.

Саша Бо и Платон Тарнавский ждут девочку. Беременность протекает с аномалией: блоггеры поставили диагноз ЕАП (единственная артерия пуповины). К счастью, никаких серьезных угроз здоровью ребенка нет.



Саша Бо / Фото с инстаграма блогерши

Таня Парфильева

Супружество блогеров Таня Парфильева и Иван Кришталь сообщили о том, что станут родителями в марте этого года. Уже в августе семья звездной пары пополнилась первенцем. У них родился сын, которого назвали Александром.

Натали Литвин

Супружество блогеров Наталья Литвин и Александр Куровский в конце сентября этого года порадовали фанов новостью о том, что они станут родителями впервые. У пары родится мальчик.