Бейбі-бум серед українських блогерів та поповнення у зіркових сім'ях – це те, чим також запам'ятаються 2022 – 2023 роки. Адже попри все, життя продовжується. 24 Канал розповість та покаже милі фото новоспечених зіркових батьків і тих, хто ще чекає майбутніх дітей.

До слова Чекаємо на тебе, – Лілія Ребрик розсекретила стать третьої дитини

Світлана Тарабарова

Співачка вразила шанувальників новиною про третю вагітність у листопаді минулого року. Зірка ділилась, що цю новину спершу не дуже радісно сприйняли батьки, а хейтери почали закидувати думки, що вагітність тільки для статусу багатодітної родини.

Вже у квітні цього року Світлана Тарабарова третє стала мамою і народила донечку. Її назвали як у відомій пісні "Бумбоксу" – Поліна.



Світлана Тарабарова з дітьми / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

Лілія Ребрик

Акторка й ведуча несподівано повідомила про третю вагітність кілька тижнів тому. Лілія Ребрик зізналась, що планує народжувати в Україні. Днями акторка з чоловіком влаштували свято з нагоди майбутньої дитини та розсекретили її стать – у подружжя народиться дівчинка.

Макс Михайлюк і Даша Хлистун

Колишній "Холостяк" та відома модель готуються вдруге стати батьками. Подружжя вже влаштувало гендер-паті: стало відомо, що в них народиться хлопчик.

Алла Костромічова

Знаменита модель повідомила про вагітність у травні цього року, а вже через місяць показала перше фото з новонародженою донькою. Її назвали Авророю.



Алла Костромічова з чоловіком і новонародженою донькою / Фото з інстаграму моделі

Ivan NAVI

Співак вкрай рідко ділився особистим, тому новина про те, що він став батьком, приємно здивувала його фанів. В артиста та його дружини народився син, якого назвали Дарій. Пізніше Ivan NAVI вперше показав свою кохану - її звати Романія, вона працює хірургом-стоматологом.



Ivan NAVI з сім'єю / Фото з інстаграму співака

Олексій Тригубенко

Бізнесмен та фіналіст "Холостячки" на початку липня здивував новиною – він вперше став батьком. Олексій лише опублікував фото з пологового та розповів, що у нього народився син. Через кілька місяців він охрестив малюка. Наразі чоловік приховує матір свого сина.

Саша Бо

Українська блогерка на початку повномасштабного вторгнення пережила викидень через сильний стрес. Та інстаграм-зірка знову завагітніла й розповіла про це фанам вже у травні.

Саша Бо і Платон Тарнавський чекають на дівчинку. Вагітність перебігає з аномалією: блогерці поставили діагноз ЄАП (єдина артерія пуповини). На щастя, жодних серйозних загроз для здоров'я дитини немає.



Саша Бо / Фото з інстаграму блогерки

Таня Парфільєва

Подружжя блогерів Таня Парфільєва та Іван Кришталь повідомили про те, що стануть батьками, у березні цього року. Вже у серпні сім'я зіркової пари поповнилась первістком. У них народився син, якого назвали Олександром.

Наталі Литвин

Подружжя блогерів Наталя Литвин та Олександр Куровський наприкінці вересня цього року потішили фанів новиною про те, що вони стануть батьками вперше. У пари народиться хлопчик.