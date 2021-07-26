Лилия Ребрик релаксировала в белом халате: фото

Украинская телеведущая Лилия Ребрик показала поклонникам новое фото. Она похвасталась стройными ножками, позируя в белом халате. А также рассказала о бессмысленных советах, которые слышит чаще всего.

Лилия Ребрик часто публикует в своем блоге интересные заметки. Она не только показывает варианты красивых образов, но и делится мыслями, наблюдениями.

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Новое фото Лилии Ребрик

На новом снимке, который ведущая запостила в сети, она позировала, сидя на кресле, стоявшем на балконе. Лилия одела белый банный халат и похвасталась длинными стройными ножками. Волосы она убрала назад, а на лицо не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту. Ребрик была обольстительной, нежной и женственной.



Лилия Ребрик в белом халате / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

В описании под фото знаменитость поделилась несколькими дурацкими советами, которые слышала от незнакомых людей.

Советы Лилии Ребрик

Не целовать девушек в лицо, потому что во рту больше микробов.

Она очень часто в кадре, показывает всю жизнь в инстаграме. Фанаты спрашивали, не боится Лилия, что злые люди сглазят. Хотя бы раз в месяц нужно ездить к какой-то бабке, чтобы яйцами выкатывала.

Если в семье кто-то заболел коронавирусом, то каждые 2 часа в носу нужно смазывать ватной палочкой с хозяйственным мылом.

Ведущая добавила, что большинство таких "советов" ей пишут в личные сообщения в инстаграме: "реагирует на них иногда с улыбкой, а иногда – смехом. Точно могу сказать, что все это тренирует мое терпение и чувство такта".