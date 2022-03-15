Лилия Ребрик растрогала историей о погибшем на войне каскадере Владимире Строкане

64-летний актер и каскадер Владимир Строкань погиб на войне 7 марта, через несколько дней после своего дня рождения. Очевидно, о его смерти Лилия Ребрик узнала только сейчас. Она вспомнила одну из их съемок и рассказала, каким был мужчина.

Актриса Лилия Ребрик не раскрыла детали смерти Владимира Строканя, но судя по ее словам "Герои не умирают" очевидно, что каскадер боролся за свободную Украину. Она почтила его память, опубликовав общие фото со съемок сериала "Спросите у осени", вышедшего на экраны 2016 года.

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Лилия Ребрик о Владимире Строкане

Один из лучших каскадеров в кино, делавший сногсшибательные трюки, порой несовместимы с жизнью. Всегда идеально! Просчитывая все до миллиметра. Бесстрашный! Отчаянный! Смелый! Всегда с улыбкой и добрыми глазами,

– рассказала Лилия Ребрик.

На фото они позировали вдвоем. Владимир – в белом парике и женском look, ведь дублировал актрису, воровку за рулем во время съемок безумной и зрелищной аварии.

Лилия Ребрик с Владимиром Строканем: фото и видео

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на войне с Россией погиб 33-летний актер . Талантливый парень, друживший с половиной украинского шоу-бизнеса, умер от вражеских шаров в Ирпене на 11-й день войны, 6 марта.

Полный текст публикации Лилии Ребрик:

Это фото, сделанное во время съемок сериала "Спросите у осени". Вова в белом парике имитировал меня, воровку за рулем во время съемок безумной и зрелищной аварии.

Вова, Строкань Володя! Один из лучших каскадеров в кино, делавший сногсшибательные трюки, порой несовместимы с жизнью. Но он их делал! Всегда идеально! Просчитывая все до миллиметра. Бесстрашный! Отчаянный! Смелый! Всегда с улыбкой и добрыми глазами!

Как это? Тебя больше нет! Герои не умирают!