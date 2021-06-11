Лилия Ребрик провела день с дочкой: милые фото

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик провела день со старшей дочерью Дианой. Звезда порадовала поклонников фотографиями, где позирует вместе с первенцем невероятно счастливой.

Лилия Ребрик часто радует поклонников семейными фотографиями. За ее личной страницей в инстаграме следят 720 тысяч пользователей сети, которые с нетерпением ждут новых публикаций.

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Новые фото Лилии Ребрик с дочкой

Лилия в теплый летный день устроила фотосессию на фоне зеленых растений. Она предстала перед камерой в белой рубашке в черный горошек. Белокурые волосы телеведущая уложила ровно, а на лице сделала макияж с нежно-розовой помадой на губах.

Маленькая Диана позировала рядом со звездной мамой в белых брюках и черной футболке с ярким принтом. Длинные роскошные волосы девочка уложила ровно. Она мило улыбалась, чем очаровала многотысячную аудиторию подписчиков матери.

Классный сегодня был день! Везде вместе,

– написала Ребрик под фото.



Лилия Ребрик с дочкой Дианой / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



Лилия Ребрик с дочкой Дианой / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

В комментариях поклонники Ребрик засыпали ее и Диану комплиментами.