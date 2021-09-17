Лилия Ребрик прогулялась по дождевому Львову в стильном образе: фото звезды

Успешная украинская актриса Лилия Ребрик приехала во Львов с коллегами, чтобы сыграть в спектакле. Заодно звезда прогулялась по городу в повседневном образе.

Известная украинская актриса Лилия Ребрик сочетает съемки в кино и игру в театре. В пятницу, 17 сентября звезда прибыла во Львов, чтобы сыграть в спектакле "Номер 13".

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Фото Лилии Ребрик во Львове

Перед спектаклем знаменитость решила прогуляться по городу. Несмотря на то, что Львов встретил Лилию Ребрик дождем, она не смогла удержаться выпить кофе в одном из заведений. Ведь, как поделилась звезда, для нее этот город "невозможен без кофе".

Для прогулки актриса выбрала стильный повседневный образ. Она предстала перед объективом в черно-белом костюме, который состоял из темных брюк с белыми полосками и оригинальной кофточки. Сверху звезда надела джинсовую куртку с вышивкой.

Лилия Ребрик соединила наряд с белоснежными ботинками, а также дополнила аутфит серьгами-подвесками и цепочкой на шее. Актриса распустила белокурые волосы. На этот раз она не наносила макияж, похваставшись натуральной красотой.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма звезды



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети

Поклонники актрисы желают ей удачного выступления и пишут комплименты в комментариях под фото. Особенно активно комментируют фотографии жители города:

"Лилия, вы безупречна";

"Хорошего выступления, Лилия. Любим вас и поддерживаем";

"Красавица";

"Вкусного кофе и хорошего вечера";

"Приветствуем во Львове".

Текст публикации Лилии Ребрик

Львов. Романтичный, загадочный, ароматно-кофейный, атмосферный до мурашек по коже! Сегодня Львов встретил нас дождем, но это отнюдь не останавливает нас сыграть спектакль "Номер 13" во Дворце железнодорожников.

А пока есть время немного насладиться настроением города. И прежде всего Львов для меня невозможен без кофе! Такого, как здесь, нет нигде! Сдавайте "явки-пароли", где во Львове выпить вкусный кофе, чтобы красивый вид из окна и чтобы можно было почувствовать эту львовскую атмосферу!