Лилия Ребрик проговорилась об участии в шоу "Маска": кто знал о ее костюме Феи

В 3 выпуске гипершоу "Маска" рассекретили Фею, за образом которой скрывалась Лилия Ребрик. Звезда рассказала о закулисах проекта и призналась, что проговорилась о своем участии. Единственный, кто знал о секретных съемках, ее муж Андрей.

Как известно, герои "Маски" подписывают жесткий контракт, чтобы их участие в шоу оставалось суровой тайной. По словам Лилии Ребрик, всех артистов забирали в разных местах Киева и везли на съемочную площадку в балаклавах и одинаковых худи с надписью "Не разговаривай со мной".

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Более того, им запретили рассказывать о проекте даже родным, однако актриса таки проговорилась любимому Андрею Дикому.

Единственный, кто знал – мой муж. Так у нас в семье принято, мы не скрываем ничего друг от друга. Я не могла придумывать байки, где я до полуночи, где снимаюсь, что за проект. Больше никто не знал – ни мои родители, ни родители Андрея, ни дети,

– призналась Лилия Ребрик.

Ее дочери не знали, что мама присоединилась к гипершоу "Маска". Да, актрису растрогала реакция старшей Дианы. Когда она сняла маску, девочка сказала: "Вау, это моя мама".



Лилия Ребрик на шоу "Маска" / Фото из инстаграма актрисы

Лилия Ребрик о костюме Феи

, Андрей Дикий курьезно отреагировал на участие жены в "Маске". "Круто, что после десяти лет семейной жизни я продолжаю открывать в тебе таланты... Теперь у нас живет фея.", – написал танцор в инстаграме.

Знаменитость подчеркнула, что над ее костюмом Феи усердно работали. Стилисты умышленно спрятали грудь, прибавили бедра, надели маску и огромные крылья, весившие 10 килограммов. Актриса все волновалась, чтобы никого ими не сбить.

"Помню, когда на репетиции впервые попыталась пройтись в костюме, была шокирована – крылья тянут назад, маска перекрывает горизонт, и ты почти ничего не видишь. Ориентироваться в пространстве очень сложно", – вспомнила Лилия Ребрик.



Лилия Ребрик на шоу "Маска" / Фото из инстаграма Андрея Дикого