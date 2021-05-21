Лилия Ребрик продемонстрировала изысканный образ в вышитом платье: красивые фото

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик очаровала публику новым образом, который выбрала для светского мероприятия. Она предстала перед камерами в роскошном вышитом платье и ошеломила нежностью и женственностью.

20 мая, в День вышиванки, состоялась юбилейная церемония награждения победителей Национальной премии им. Т. Г. Шевченко. Уже 60 лет подряд ею награждаются люди, которые творят украинскую культурную историю.

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Изысканный look Лилии Ребрик

Ведущей торжественного мероприятия стала Лилия Ребрик. Для важного события она выбрала длинное вышитое платье. Наряд состоял из бежевой подкладки, поверх которой была молочная сетчатая ткань, вышитая невероятно красивыми орнаментами.

Платье было без рукавов и с красивым поясом на талии, который подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Роскошный наряд Лилия соединила с обувью на каблуке.

Волосы ведущая уложила в невероятно красивые локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и красной помадой на губах. Среди украшений аутфит довершили длинные изысканные серьги.

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В комментариях ведущую, как всегда, засыпали комплиментами.