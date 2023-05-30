Город непокоренных, – Лилия Ребрик в ярких образах очаровала весенними фото из Харькова

Актриса Лилия Ребрик впервые за полтора года приехала в Харьков. Она поделилась впечатлениями и очаровала фото из весенне-летнего города.

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик продолжает ездить по украинским городам. На днях она приехала в Харьков с мужем – это ее первая поездка в город-герой во время полномасштабной войны.

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Лилия Ребрик приехала в Харьков

Актриса поделилась первыми впечатлениями от города. Она подчеркнула, что Харьков не потерял чистоплотности и красоты даже из-за обстрелов.

Харьков… Я здесь впервые за полтора года. Чистый, ухоженный. Такой чистоплотный и нарядный. Даже в разгар войны не потерял своей красоты, – написала Лилия Ребрик.

"Страдал, когда разрушали его Салтовку. Не спит, когда в него стреляют те, кого даже называть не хочется. Плачет за каждым, кто больше не увидит его. Но Харьков – зеленый, почти пожилой, жив при всем! Спасибо тебе, город непокоренных ! Кто очень скучает по Харькову – пишите здесь, я обещаю ему передать личный привет".



Лилия Ребрик в Харькове / Фото из инстаграма актрисы

В Харькове Лилия Ребрик выиграла два весенне-летних образа. Для первого она надела белую блузку и красный сарафан на тонких бретелях, который соединила с белоснежными кроссовками.



Лилия Ребрик в Харькове / Фото из инстаграма актрисы

Также актриса позировала в бирюзовом комплекте: рубашке с золотыми пуговицами и прямых брюках.



Лилия Ребрик в Харькове / Фото из инстаграма актрисы

Лилия Ребрик очаровала поклонников фотографиями из Харькова. Фаны пишут впечатление в комментариях:

"Харьков – несгибаемый город с лучшими людьми";

"Какая же ты красивая";

"Все будет Украина";

"Спасибо за отзывы, мы харьковчане такие! И город такой же...чистый, яркий, наш. Всегда ждем гостей";

"Лиличка, поздравляю Вас в нашем непокоренном Харькове. Так приятно было бы с Вами встретиться. Харьков – это Украина, спасибо, что пришли".