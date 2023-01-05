Лилия Ребрик посетила родителей на праздники: редкое семейное фото растрогало сеть

Актриса и ведущая Лилия Ребрик на зимние праздники приехала к родителям. Звезда показала редкое фото с родными.

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик после поездки в предновогоднюю Одессу посетила родителей. Она поделилась редким фото на своей странице в инстаграме.

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Лилия Ребрик показала редкое фото с семьей

На праздники Лилия Ребрик вместе с детьми навещает родных. В этот раз также не было исключения – актриса приехала в Черновцы. Звезда поделилась, что, несмотря на войну, традиции в ее семье – неизменны.

Вопреки обстоятельствам – традиции остаются неизменными. Теплая встреча с родителями – это так важно сейчас как никогда. Это продлевает жизнь… Это дарит радость… И так спокойно на душе… Обнимите своих родных, хотя бы мысленно…

– рассказала актриса.



Лилия Ребрик с семьей / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Почитателей тронуло фото Лилии Ребрик с семьей. Они соглашаются с актрисой о том, что большим счастьем сегодня увидеть родных.

"Дорогая наша семья, Лилюсь! Сердечные поздравления с Новым годом! Береги Боже";

"Старшая девочка схожа с бабушкой, а младшенькая и Лиля похожи на дедушку и папу";

"Это действительно счастье – обнять родных. Мои родители сейчас увы далеко, мысленно обнимаю каждый день";

"Какое счастье. Когда родители живы, здоровы, рядом. Берегите и дальше своих родных";

"Когда родители рядом – это счастье. Душевного покоя вам, тепла, любви и мира";

"Счастье живет в кругу семьи";

"Очень душевные фото. Мы счастливы и богаты, пока живы наши родители".