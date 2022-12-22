Одним из первых вступило в борьбу, – Лилия Ребрик вдохновилась визитом в Чернигов

Украинская актриса Лилия Ребрик посетила Чернигов для съемок. Она поделилась впечатлениями после визита.

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик опубликовала новое сообщение на личной странице в инстаграме. Она рассказала о своей поездке в Чернигов, которая состоялась на днях.

Смотрите также Жить невозможно, – Оля Цыбульская рассказала, что на самом деле с квартирой родителей в Ирпене

Лилия Ребрик побывала в Чернигове

Актриса поделилась, что уехала в Чернигов для съемок. Приехав в город, она почувствовала особую атмосферу борьбы и сопротивления.

Сегодня была на съемках в Чернигове – городе, который одним из первых отчаянно вступил в борьбу с россиянами, который оказывал им упорное сопротивление. Это чувствуется до сих пор в каждой улице, в каждом кирпичике,

– призналась Лилия Ребрик.

Ведущая вспомнила, что раньше Чернигов давал ей другие ощущения. Туда они приезжали сюда на спектакли и экскурсии, это был уютный город.

"И несмотря на все, что пришлось пережить людям в нем этой зимой, здесь снова бурлит жизнь! Это вдохновляет, это дарит надежду. Верю, что так будет с каждым уголком нашей Украины. Скоро! Верю, что все украинцы вернутся домой…".



Лилия Ребрик в Чернигове / Фото из инстаграма актрисы

Добавим, что звезды часто посещают украинские города-герои Так в Бородянку недавно приехала Светлана Тарабарова. Она показала щемящее видео из центра города, где разрушены здания и сожжены дома.

Напомним, Лилия Ребрик также рассказывала о тех моментах за время войны, которые поразили ее больше всего. Одним из таких была разговор с мамой 4-летнего Саши, который погиб от рук захватчиков. С Анной Яхно актриса общается до сих пор.