После утреннего прямого эфира Лилия Ребрик отправилась на спортивную площадку, ведь в солнечную погоду занимается под открытым небом. Изысканный образ – кремовый свитер, атласную юбку молочного цвета и высокие каблуки – она сменила на комфортную одежду. Тем не менее занималась ведущая с роскошным макияжем.

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Знаменитость тренировалась в базовой белой футболке, черных лосинах и ярко-розовых кроссовках. Более 700-тысячной аудитории она показала лишь одно, однако очень эффектное упражнение на растяжку.

Лилия Ребрик закинула ногу на лестницу на спортивной площадке и выполнила вертикальный шпагат. Судя по тому, что звезда широко улыбалась на камеру, это упражнение дается ей легко.



Лилия Ребрик поразила растяжкой / Фото из инстаграма ведущей

Фанаты Лилии Ребрик не сдерживали своего восторга и засыпали ее комплиментами. Одни восхищались растяжкой, другие – самой ведущей, которая является мотиватором для многих женщин: