После утреннего прямого эфира Лилия Ребрик отправилась на спортивную площадку, ведь в солнечную погоду занимается под открытым небом. Изысканный образ – кремовый свитер, атласную юбку молочного цвета и высокие каблуки – она сменила на комфортную одежду. Тем не менее занималась ведущая с роскошным макияжем.
К теме Лилия Ребрик очаровала нежным образом в голубом костюме: фото
Знаменитость тренировалась в базовой белой футболке, черных лосинах и ярко-розовых кроссовках. Более 700-тысячной аудитории она показала лишь одно, однако очень эффектное упражнение на растяжку.
Лилия Ребрик закинула ногу на лестницу на спортивной площадке и выполнила вертикальный шпагат. Судя по тому, что звезда широко улыбалась на камеру, это упражнение дается ей легко.
Лилия Ребрик поразила растяжкой / Фото из инстаграма ведущей
Фанаты Лилии Ребрик не сдерживали своего восторга и засыпали ее комплиментами. Одни восхищались растяжкой, другие – самой ведущей, которая является мотиватором для многих женщин:
- "Вот это у вас растяжка";
- "Вы пример для подражания, если честно, вы моя мотивация, и это работает";
- "Ох и Лилия, на миллион";
- "Восхищаюсь";
- "Вы пример для многих женщин".