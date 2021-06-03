Допремьерные показы фильмов после длительного перерыва на время карантина возобновились. Актеры и режиссеры с нетерпением ждали этого, поэтому с радостью отправляются просматривать ленты, премьеры которых более года переносили из-за пандемии коронавируса.

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Лилия Ребрик вместе с мужем с радостью посетили допремьерный показ одного из фильмов и позировали перед папарацци.

Образ Лилии Ребрик

Для особого летнего вечера актриса выбрала элегантный и одновременно стильный наряд. Лилия предстала перед камерами в костюме голубого цвета, состоящем из брюк и укороченного пиджака. Изящную талию Ребрик подчеркнул широкий пояс в тон наряду. Под пиджак надела белую майку. Соединила такой наряд с обувью белого цвета.

Среди аксессуаров образ телеведущей дополнили маленькая черная сумочка, оригинальные колье и серьги. Волосы Лилия вложила в легкие локоны, а на лице сделала безупречный макияж в нюдовых оттенках.

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Сторонники Ребрик не оставляют без внимания ни одну ее публикацию. И это сообщение не стало исключением. В комментариях знаменитость в очередной раз засыпали комплиментами.