Лилия Ребрик впечатлила элегантностью в атласном платье: яркие фото

Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась с поклонниками новыми кадрами. Она продемонстрировала стильный образ в нежном платье с принтом.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик опубликовала очередную серию фото на личной странице в инстаграме. Фотографии набрали более 4 тысяч лайков и много комментариев.

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Образ Лилии Ребрик

Новые фото телеведущая сделала вместе с домашней любимицей – собакой Дикси. Звезда позировала вместе с животным на крыльце. Для съемки она выбрала комфортный, но стильный наряд.

Лилия Ребрик предстала перед камерой в пудровом атласном платье длины миди со светлым цветочным принтом. Наряд имел элегантный и нежный вид.

Знаменитость распустила светлые волосы и накрутила их локонами. На лице она сделала легкий макияж. Лилия Ребрик подчеркнула глаза тушью и накрасила губы малиновой помадой.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Поклонники всегда пишут впечатления от фото Лилии Ребрик. На этот раз они также поделились мыслями: