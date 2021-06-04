Лилия Ребрик покорила элегантностью в синем платье: фото яркого образа

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик очаровала публику новым летним образом. Для утреннего эфира в пятницу она выбрала яркое синее платье.
Лилия Ребрик ежедневно на личной странице в инстаграме делится яркими кадрами с многотысячной аудиторией поклонниц. Она показывает look of the day и вдохновляет поклонниц на новые неординарные образы.
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Яркий look Лилии Ребрик
Для одного из телеэфиров утренней программы Лилия выбрала яркий наряд. Она предстала перед камерами в синем платье с короткими рукавами. Такой цвет актуален в этом сезоне и прекрасно подойдет для жарких летних дней.
Ребрик соединила платье с белыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Белокурые волосы она собрала в хвост, оставив несколько прядей, которые ниспадали на лицо. Макияж знаменитости был с акцентом на глазах и блеском на губах.
Из украшений аутфит Лилии довершали длинные белые серьги. Телеведущая мило улыбалась и радовалась, что впереди выходные.
Лилия Ребрик в синем платье / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Подписчики звезды не оставили новое сообщение без внимания. В комментариях они оставляют в адрес Лилии много приятных слов.
- "Красавица!"
- "Очень красивая!"
- "Красавица!"
- "Лиличка, вы супер!"
- "Не перестаю любоваться!"