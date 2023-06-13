В зефирных костюмах: Лилия Ребрик очаровала family look с дочерью на прогулке в Киеве

Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась фото с дочерью. Она продемонстрировала летний семейный образ в костюме зефирного цвета.

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик обнародовала новые фотографии на странице в инстаграме. Она показала прогулку с дочерью в центре Киева за кофе.

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Лилия Ребрик показалась с дочерью

Лилия Ребрик продемонстрировала пожилой family look. Она и ее дочь Диана были одеты в светлые блузки и легкие костюмы нежно-розового зефирного цвета. Подходящая обувь дополняла образы звездной матери и дочери.

Оставлю эти случайные фото здесь – глазами мужа. Такая взрослая уже наша Диана. Жизнь становится лучше, когда держу тебя за руку, когда вместе пьем заплатку, и шушукаемся как подружки… А и family лук, как в детстве, когда был мир… Верю, что еще будет,

– поделилась актриса.



Лилия Ребрик с дочерью / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

В комментариях отметили, как дочь Лилии Ребрик быстро выросла.

"Диана такая уж взрослая! Две подруги-красавицы! Божьего благословения Дикой семейке! А мира мы все обязательно дождемся";

"Волшебные красотки";

"Красивые! Наслаждайтесь этими мгновениями. Детки так быстро вырастают и выпурхивают из семейных гнездочек, что впоследствии наслаждаемся лишь воспоминаниями и классными фотографиями";

"Такая уже взрослая";

"как сестренки";

"Мама и дочь – красавицы".

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