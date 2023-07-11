Лилия Ребрик довела фанов до слез видео, как дочери прощались с отцом на вокзале в Киеве
Источник:Лилия Ребрик
Актриса и ведущая Лилия Ребрик уехала в путешествие в Румынию с дочерьми, оставив мужа в Киеве. Она умилила роликом, как девушки прощаются с папой на вокзале.
Актриса и ведущая Лилия Ребрик поделилась на странице трогательным видео. Она показала, как отправляется в путешествие с дочками.
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Лилия Ребрик показала прощание детей с отцом
Лилия Ребрик обнародовала ролик, где подловила прощание детей с отцом. Девушки махали папе с поезда, а Андрей Дикий бежал за поездом, когда тот тронулся. Когда звездного отца уже не было видно, младшая дочь Лилии Полина растрогалась и начала плакать.
Оставили отца в Киеве и едем в первое путешествие без него! Я уже представляю, как они встретятся после разлуки. P.S. Видео смотреть до конца! Вот что значит – непредсказуемый финал,
– поделилась Лилия Ребрик.
Прощание тронуло не только Полину, но и поклонников. Они сознались, что плакали вместе с девочкой.
- "Эмоции ребенка подтверждают идеальность отца с заглавной буквы, вы молодцы, прекрасная семья! Плакала вместе с Полей";
- "Заплакала вместе с малышкой. Хорошего путешествия и отдыха";
- "Как это мило. Вот что настоящая семья. Хорошего отдыха";
- "Едва с ней не расплакалась. Хорошего путешествия";
- "Я тоже расплакалась";
- "Я тоже плакала в конце, почувствовала детскую грусть и боль. Правильно написали, что это еще раз подтверждает, что дети имеют хорошего отца, и эта любовь взаимна. Очень приятно".
Лилия Ребрик не скрыла, куда отправилась с дочками. Сначала они едут в Черновцы, а оттуда – в Румынию на море, – секрет раскрыла младшая дочь Полина. "С Полиной Андреевной никаких интриг. Все сдала", – в шутку прокомментировала актриса.