Лилия Ребрик показала несколько фото с собственного огорода: домашние образы ведущей

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась фотографиями с собственного огорода, который находится на территории ее загородного особняка. Знаменитость выращивает там много ягод, которыми лакомится вместе с дочками.

Лилия Ребрик все свободное от работы время проводит в загородном особняке. Она обожает свой сад, огород, ей нравится заботиться о них. В частности летом любит лакомиться различными ягодами.

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Домашние образы Лилии Ребрик

На фото, которые обнародовала телеведущая, она показала несколько домашних образов, которым предпочитает летом. Сначала Лилия позировала в белых шортах и яркой оранжевой рубашке. Волосы она уложила ровно, а на лицо не наносила косметику. Довершила look солнцезащитными очками и длинными серьгами.



Лилия Ребрик с дочкой / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

На следующем снимке знаменитость позировала в желтой блузке. Белокурые волосы она снова уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках.



Лилия Ребрик с дочкой / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Также в жаркий летний день звезда позировала на камеру в костюме лилового цвета, состоящем из oversize футболки и шорт. Волосы она собрала в аккуратный пучок сзади, оставив лишь несколько прядей, которые спадали на лицо. Также Ребрик сделала повседневный макияж и надела длинные красивые серьги.



Лилия Ребрик с дочкой / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

На всех фотографиях ведущая позировала вместе с дочкой Полиной. Девушки представали перед объективом возле кустов с разными ягодами и искренне улыбались. Они наслаждались вкусностями и теплой погодой.