Лилия Ребрик удивила фото с естественным цветом волос: как выглядела актриса в 19 лет

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик опубликовала свое архивное фото. Она показала, как действительно выглядит ее естественный цвет волос.

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик пообщалась с поклонниками в инстаграм-сториз. Она ответила на вопросы фанатов.

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Как выглядела Лилия Ребрик в юности

Пользователи сети поинтересовались, какой натуральный цвет волос у актрисы-блондинки. В ответ она опубликовала архивное фото.

На снимке будущая звезда позирует в возрасте 19 лет. Она одета в коричневый топ и предстает перед камерой с длинными пышными каштановыми волосами.



Лилия Ребрик в 19 лет / Фото с инстаграм-сториз

Теперь же Лилия Ребрик в совершенно ином образе. Актриса имеет короткие белокурые волосы, которые обычно укладывают прямо или в локоны.



Лилия Ребрик / Фото с инстаграмм-сториз

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