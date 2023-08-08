Лилия Ребрик удивила фото с естественным цветом волос: как выглядела актриса в 19 лет
Источник:Лилия Ребрик
Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик опубликовала свое архивное фото. Она показала, как действительно выглядит ее естественный цвет волос.
Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик пообщалась с поклонниками в инстаграм-сториз. Она ответила на вопросы фанатов.
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Как выглядела Лилия Ребрик в юности
Пользователи сети поинтересовались, какой натуральный цвет волос у актрисы-блондинки. В ответ она опубликовала архивное фото.
На снимке будущая звезда позирует в возрасте 19 лет. Она одета в коричневый топ и предстает перед камерой с длинными пышными каштановыми волосами.
Лилия Ребрик в 19 лет / Фото с инстаграм-сториз
Теперь же Лилия Ребрик в совершенно ином образе. Актриса имеет короткие белокурые волосы, которые обычно укладывают прямо или в локоны.
Лилия Ребрик / Фото с инстаграмм-сториз
Архивные фото звезд
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