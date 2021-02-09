На работе и на улице: Лилия Ребрик показала два кардинально разных образа – фото
Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как зимой выглядит на работе и на улице. Она предстала перед камерой в телестудии и во время снегопада.
Источник:Инстаграм Лилии Ребрик
Лилия Ребрик активно диктует тренды украинским модницам, публикуя в социальных сетях варианты стильных аутфитов. Пока в Украине бушует непогода, звезда решила показать какой ее зрители видят в эфире утренней программы, а какой – на улице.
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Два образа Лилии Ребрик
На первом фото знаменитость предстала перед камерой в изысканном брючном костюме черно-белого цвета с открытыми плечами. Она соединила его со светлыми туфлями-лодочками на каблуке. Волосы красавица собрала в элегантную прическу, а на лице сделала макияж с красной помадой на губах.
На другом фото женщина уходит с работы. На улице ураганный порывистый ветер, снег и мороз, поэтому она надела 2 свитера, шарф, шапку, теплые колготы под брюки, объемный пуховик.
Это два кардинально разных образа Лилии: телеэкранный и из повседневной жизни. Однако их объединяет одно – огонь в глазах. Он греет в любую погоду и помогает видеть позитив во всем.
Лилия Ребрик в студии и на улице / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Подписчики, как всегда, активно комментируют публикацию телеведущей.
- Вы заряжаете своей улыбкой и огоньками в глазах!
- Вы очень нежная и милая женщина!
- Вы непревзойденная!
- Очень красиво!
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